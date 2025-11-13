Balıkesir depremi ne kadar sürecek? Okan Tüysüz 'maalesef' diyerek tarih verdi

Ağustos ayından beri beşik gibi sallanan Balıkesir'de sabah saatlerinde yine deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı ilçesinde 06.16'da 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Hemen ardından saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 büyüklüğünde iki yeni sarsıntı daha oluştu. Saat 07.45'te bu kez 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de aylardır süren deprem fırtınası nedeniyle bölge halkı adeta diken üstünde. Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Sındırgı'da bu sabah meydana gelen depremlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'DEPREM FIRTINASI SÜRECEK' DEYİP TARİH VERDİ

Balıkesir'de 10 Ağustos ve 27 Ekim'deki 6,1'lik iki depremden bu yana 17 bini aşkın deprem meydana geldiğini belirten Okan Tüysüz, "Bu sabah Sındırgı'nın içinde bir tane 4,7'lik, iki tane de 4,2'lik deprem oldu. Dün sabahtan bu sabaha kadar 228 deprem oldu. Yani deprem fırtınası sürüyor. Dün bir miktar sakinleşmişti ama bugün yine aktif. Çok sayıda 2 ve 3 arası deprem de var." dedi.

Depremlerin ne zamana kadar süreceğine ilişkin değerlendirme yapan Tüysüz, "Artçı depremlerinin yoğunlaşması bunun deprem fırtınası olduğunu belirtmiş, bu etkinliğin uzun süre devam edeceğini söylemiştik. Nitekim uzun süredir devam ediyor ve çok büyük olasılıkla yılbaşına kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

NTV yayınında konuşan Okan Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:

"1 YILLIK DEPREM SAYISINA 3 AYDA ULAŞTIK"

"Buradaki etkinliğin nedeni konusu çok net değil. Sındırgı'nın içinden ve güneyinden geçen faylar var. Bildiğimiz ve bilmediğimiz ya da yeni gördüğümüz faylar var. Ama görünen o ki bu etkinlik Türkiye'de olmadığı kadar yoğun bir deprem fırtınası oluşturuyor.

Türkiye'nin yıllık ortalama deprem sayısı 20-25 bindir. Bunun çok önemli bir kısmı sadece bu depremde meydana gelmiş gibi duruyor. Aynı zamanda Kütahya Simav'ın kuzeyinde de bu kadar yoğun olmasa da bir etkinlik var. Bunları topladığımızda 20 bini geçen deprem sayısına son neredeyse son 90 günde ulaştık.

"BÖYLESİ TÜRKİYE'DE İLK"

Türkiye'de ilk defa bu kadar yoğun bir deprem etkinliği yaşanıyor. Nedeni çok net olmadığı için nereye gider, ne kadar artar, bunları da söylemek pek mümkün değil. Öngörmek mümkün değil. Ama bilgilerimiz çerçevesinde burada etkinliğin daha uzun süre devam edeceğini ama büyük bir depremin olmayacağı yönünde kanaatimi da belirtmek isterim. Çünkü bölgede bu tür büyük bir deprem oluşturacak bir fay hattı yok ya da en azından biz bilmiyoruz şu ana kadar. Bu sarsıntılar devam edecek maalesef."

"JEOLOJİK BİLGİLERE UYMAYAN BİR DEPREM ETKİNLİĞİ"

Balıkesir'deki depremlerin neden şaşırttığını açıklayan Okan Tüysüz, "Birkaç konu var. Bir tanesi; çok üzün sürdü. 6,1'lik depremin bu kadar fazla artçısının olmaması lazım. İkincisi, depremin oluşturduğunu düşündüğümüz Sındırgı fayının artçılarının kuzeyde olmasını beklerdik fakat güneyde de başka bir faydan kaynaklı hem 6,1 hem de onu izleyen depremler meydana geldi. Dolayısıyla hem büyüklüğü, hem süresi hem de coğrafi olarak artçıların yayılması bakımından elimizdeki jeolojik bilgilere çok uymayan bir deprem etkinliği. Bazı meslektaşlarımız sahada çalıştılar, bazı fayların varlığını belirlediler ama net olarak birkaç faydan mı kaynaklanıyor yoksa yer altında bulunan jeotermal sıvıların hareketi veya bazı meslektaşlarımızın ileri sürdüğü gibi bir magmanın hareketinden mi kaynaklanıyor, bu konuda henüz net bir sonuç elde edilmiş bir çalışma ben bilmiyorum." dedi.

"DEPREMİN NEDENİ BULUNMADAN YENİ YAPILAŞMAYA GİDİLMEMELİ"

Sındırgı'nın zemini ve bölgedeki yapılaşmaya ilişkin önemli uyarılarda bulunan Okan Tüysüz şunları söyledi:

"Sındırgı'da yıkılan 700 kadar bina var. Bu binaların yerine yenileri yapılacak. Ancak bu deprem etkinliğinin nedeni ve kaynağı ortaya konmadan yeni yapılaşmaya gidilmemeli diye düşünüyorum. Burada bir bilinmezlik var. Türkiye'nin bu bilinmezliği ortadan kaldırma kapasitesi var. Buradaki hangi fayın hangi nedenle deprem ürettiği, gelecekte neler olacağının da ortaya koyulması lazım ki Sındırgı'yı yeni baştan planlayalım.

"DAĞLIK KESİMİN ZEMİNİ SAĞLAM, OVALIK KESİMDE SIKINTILI"

Sındırgı'nın zeminin bir kısmı kötü, bir kısmı iyi. Dağlık alandaki zeminde çok sıkıntısı yok ama ovalık kesimde eski bataklık ve dere yataklarının olduğu kesimler var. Bunların bir an önce depreme dayanıklı bir yapılaşmaya geçmesi, mümkünse sağlam zemini olan dağlık kesimde yapıların yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ancak dediğim gibi öncelikle depremin nedeninin net biçimde ortaya konması gerekiyor."

VOLKANİK ETKİNLİK UYARISI

Sındırgı'daki deprem fırtınasının volkan sebebiyle oluştuğu iddialarını değerlendiren Prof. Drç Tüysüz, "Depremlerin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Altta bir volkanik ya da jeotermal etkinlik var mı? Bunun araştırılması gerekiyor. Bir an önce araştırmaların başlamasında yarar var." diye konuştu.

SINDIRGI'DA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

Sındırgı'daki deprem fırtınasının çevre illerden geçen fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceğine de değinen Tüysüz, "Bu deprem Sındırgı'nın çevresindeki enerjiyi boşaltıyor. Deprem fırtınaları çok ender durumda büyük depremle sonuçlanır. Dünyadaki çok çeşitli örneklerinde deprem fırtınalarının zaman içinde büyük deprem üretmeden sonuçlandığı görülmektedir. O nedenle Sındırgı için büyük deprem beklentisi yok. Ama başka bölgeleri etkileme olasılığı da zayıf. Örneğin; İzmir, Manisa gibi bölgeleri etkileyeceğini zannetmiyorum." dedi.