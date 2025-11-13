Balıkesir'de art arda deprem! AFAD verileri açıkladı

Balıkesir'de 3 ay önce başlayan deprem fırtınası devam ediyor. 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde 6,1 büyüklüğünde depremlerle sarsılan Sındırgı ilçesindeki sarsıntılar sürüyor.

BALIKESİR GÜNE DEPREMLE UYANDI

Balıkesir Sındırgı'da bu sabah saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1988810000832049237

PEŞ PEŞE DEPREM

Sındırgı'da saat 06.20'de bir deprem daha oldu. AFAD, ikinci depremin 4,2 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 7,89 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Saat 06.20'de 4,2 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha meydana geldi.