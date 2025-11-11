Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir için rahatlatan açıklama!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge iyice gerildi. Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ederken, uzman isimler bölgede deprem fırtınası yaşandığını belirtti. Yaşanan artçılar paniğe neden olurken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TEK BAŞINA BİR RİSK TEŞKİL ETMEZ"

Bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

-Buradan şunu çıkarabiliyoruz: İki kavramı anlatmak istiyorum.

-Birincisi, çok fazla deprem olması tek başına bir risk teşkil etmez.

-Tam tersi, eğer fay dizilimleri çok küçük kırıklar şeklindeyse aynı Santorini’de olduğu gibi, Simav çevresinde, Yeşildere gibi bölgelerde olduğu gibi.

-Buna “deprem fırtınası” diyoruz. Deprem fırtınası, ana bir fay hattını yırtan büyük depremler değil, küçük küçük segmentleri kıran, enerjiyi azar azar boşaltan depremlerdir.