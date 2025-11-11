Menü Kapat
19°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir için rahatlatan açıklama!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşanıyor. Peş peşe yaşanan depremler bölgede endişeye neden olurken, Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uzman isim 'daha büyük bir deprem yaşanır mı?' sorusunu cevapladı.

Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir için rahatlatan açıklama!
'in ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge iyice gerildi. Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ederken, uzman isimler bölgede fırtınası yaşandığını belirtti. Yaşanan artçılar paniğe neden olurken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir için rahatlatan açıklama!

"TEK BAŞINA BİR RİSK TEŞKİL ETMEZ"

Bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

-Buradan şunu çıkarabiliyoruz: İki kavramı anlatmak istiyorum.

-Birincisi, çok fazla deprem olması tek başına bir risk teşkil etmez.

-Tam tersi, eğer fay dizilimleri çok küçük kırıklar şeklindeyse aynı Santorini’de olduğu gibi, Simav çevresinde, Yeşildere gibi bölgelerde olduğu gibi.

-Buna “deprem fırtınası” diyoruz. Deprem fırtınası, ana bir fay hattını yırtan büyük depremler değil, küçük küçük segmentleri kıran, enerjiyi azar azar boşaltan depremlerdir.

Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir için rahatlatan açıklama!
TGRT Haber
