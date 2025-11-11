Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
 Özge Sönmez

Osman Bektaş tek bir noktayı işaret etti! Bu fay hattının dünyada benzeri yok: 'Depremler bu yüzden oluyor'

Balıkesir'de aylardır devam eden depremler vatandaşları tedirgin ediyor. Sabah akşam sallanan bölgede deprem fırtınası yaşanırken Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Bektaş, Uşak Fay Bloğunu işaret ederek dünyada ve Türkiye'de benzerinin olmadığını açıkladı. Uzman isim açıklamasında bölgedeki depremlerin vites yükselttiğini bildirdi.

Osman Bektaş tek bir noktayı işaret etti! Bu fay hattının dünyada benzeri yok: 'Depremler bu yüzden oluyor'
Özge Sönmez
11.11.2025
11.11.2025
'de meydana gelen depremler bir türlü durmak bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgede adeta fırtınası başladı. Bölge gece gündüz sallanmaya devam ederken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklama ile Uşak'ı işaret etti. 'da yaşanan anormal depremselliği açıklayan Bektaş, o fay bloğuna dikkat çekti.

Osman Bektaş tek bir noktayı işaret etti! Bu fay hattının dünyada benzeri yok: 'Depremler bu yüzden oluyor'

SINDIRGI'DAKİ DEPREMLERİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Sındırgı'da yaşanan depremlerin nedenini açıklayan Bektaş, "Sındırgı 4,5-4,6-4,7 ve 4,9 ile vites yükseltmeye devam ediyor!

Sındırgı anormal depremselliği Uşak fay bloğu 1969 - 2025 yılları arasında oluşan 7 adet M>6 deprem kümesinin bir sonucudur.

Bu günün artçıları 27 Ekim 6,1 depreminin babası; 10 Ağustos 6,1'in dedesidir." ifadelerin kullandı.

Osman Bektaş tek bir noktayı işaret etti! Bu fay hattının dünyada benzeri yok: 'Depremler bu yüzden oluyor'

"BU FAY HATTININ DÜNYADA BENZERİ YOK"

Uşak fay bloğuna dikkat çeken Bektaş, "Dünyada ve 'de benzeri yok. 100×250 kilometrelik bir alanda 56 yıl içerisinde,1969-2025 yılları arasında 7 adet M>6 deprem üreten Uşak fay bloğunun benzeri yok. Sındırgı'da olan olaylar bu depremselliğin bir devamıdır Her deprem bir diğerini tetikler yeni bir deprem oluşturur." dedi.

Osman Bektaş tek bir noktayı işaret etti! Bu fay hattının dünyada benzeri yok: 'Depremler bu yüzden oluyor'
Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
Şükrü Ersoy 'Dağınık deprem fırtınası' dedi! 7'lik faya işaret etti
ETİKETLER
#Türkiye
#deprem
#balıkesir
#Sındırgı
#Uşak Fay Bloğu
#Prof. Dr. Osman Bektaş
#Yaşam
