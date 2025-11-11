Osman Bektaş tek bir noktayı işaret etti! Bu fay hattının dünyada benzeri yok: 'Depremler bu yüzden oluyor'

Balıkesir'de meydana gelen depremler bir türlü durmak bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgede adeta deprem fırtınası başladı. Bölge gece gündüz sallanmaya devam ederken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklama ile Uşak'ı işaret etti. Sındırgı'da yaşanan anormal depremselliği açıklayan Bektaş, o fay bloğuna dikkat çekti.

SINDIRGI'DAKİ DEPREMLERİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Sındırgı'da yaşanan depremlerin nedenini açıklayan Bektaş, "Sındırgı 4,5-4,6-4,7 ve 4,9 ile vites yükseltmeye devam ediyor!

Sındırgı anormal depremselliği Uşak fay bloğu 1969 - 2025 yılları arasında oluşan 7 adet M>6 deprem kümesinin bir sonucudur.

Bu günün artçıları 27 Ekim 6,1 depreminin babası; 10 Ağustos 6,1'in dedesidir." ifadelerin kullandı.

"BU FAY HATTININ DÜNYADA BENZERİ YOK"

Uşak fay bloğuna dikkat çeken Bektaş, "Dünyada ve Türkiye'de benzeri yok. 100×250 kilometrelik bir alanda 56 yıl içerisinde,1969-2025 yılları arasında 7 adet M>6 deprem üreten Uşak fay bloğunun benzeri yok. Sındırgı'da olan olaylar bu depremselliğin bir devamıdır Her deprem bir diğerini tetikler yeni bir deprem oluşturur." dedi.