Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir deprem haberi de Akdeniz'den geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Girit Adası açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı. Sarsıntının derinliği 22,1 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/Kandilli_info/status/1988066658208944484