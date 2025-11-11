Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir deprem haberi de Akdeniz'den geldi.

GİRİT AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Girit Adası açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı. Sarsıntının derinliği 22,1 kilometre olarak kaydedildi.

