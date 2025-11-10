Balıkesir yine sallandı! Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir dün geceden bu yana 4.0 üzeri korkutan depremlerle sallanmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde bir sarsıntı daha kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssü olarak Bayırlı-Sındırgı olarak açıkladı. Saat 21.20'de meydana gelen depremin derinliği 8.5 büyüklüğü 4,9 olarak bildirildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 21.20'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

