16°
Balıkesir yine sallandı! Çevre illerde de hissedildi

Son dakika deprem verilerine göre Balıkesir ve çevre iller yine sarsıldı. Deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre sarsıntının büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
21:24
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
21:47

dün geceden bu yana 4.0 üzeri korkutan depremlerle sallanmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde bir sarsıntı daha kayıtlara geçti.

Balıkesir yine sallandı! Çevre illerde de hissedildi

depremin merkez üssü olarak Bayırlı- olarak açıkladı. Saat 21.20'de meydana gelen depremin derinliği 8.5 büyüklüğü 4,9 olarak bildirildi.

Balıkesir yine sallandı! Çevre illerde de hissedildi

'dan alınan bilgiye göre, saat 21.20'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir meydana geldi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1987950299860910361?s=20

