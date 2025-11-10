Menü Kapat
16°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Süleyman Pampal 'asıl tehlike burada' diyerek açıkladı! Büyük bir deprem bekleniyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan deprem fırtınası vatandaşları oldukça tedirgin ediyor. Dün gece saatlerinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan açıklama geldi. Pampal, asıl tehlikenin bulunduğu bölgeyi işaret ederek burada büyük bir deprem beklendiğini bildirdi.

10.11.2025
10.11.2025
'in ilçesinde dün gece saatlerinde 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Yaşanan sarsıntı büyük paniğe neden olurken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Gece boyu durmayan depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Pampal, katıldığı bir canlı yayında asıl tehlikeli olan bölgeyi işaret ederken 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.

Süleyman Pampal 'asıl tehlike burada' diyerek açıkladı! Büyük bir deprem bekleniyor

"GELECEK İÇİN KAYGI VERİCİ DURUM SÖZ KONUSU"

Bölgede anormal bir durum yaşandığını söyleyen Pampal, "15 bini geçtiğini tahmin ediyorum. Her gün 4-5 arası deprem oluyor. 2 tane 6'lık deprem yaşadık. Benzeri bu yıl içinde Ege içinde oldu. Aynı fay hattı değil ama bu fırtınalar altındaki gerçek Afrika levhasının uç kısmı derinlere indikçe magmaya yaklaşıyor ve eriyen cisim de yükselme gösteriyor. Şimdi doğuya doğru kaydı. Magmatik aktiviteye bağlık sismik aktivite olarak kendisini gösteriyor. Gelecek için kaygı verici durum söz konusu. Girit Rodos hattında 7 tane 7.5 - 8 büyüklüğünde deprem var. Bu depremler hazırlık olabilir diye değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Pampal 'asıl tehlike burada' diyerek açıkladı! Büyük bir deprem bekleniyor

"ASIL BÜYÜK DEPREM BURADA BEKLENİYOR"

Pampal, "Bandırma'dan Sakarya'ya doğru uzanan kırılmamış fay var. Simav fayı normal fay. Deprem fırtınalarının aylarca sürdüğünü biliyoruz. Buradaki depremlerin daha uzun süreceğini düşünmüyoruz. Konya üzerinden Karaman'a kadar uzanan bir fay zonu burası. Çok sayıda kırılmamış segment var. Bunların kırılması olursa 6 ve üzeri deprem sürpriz olmaz. Girit Rodos arasında asıl büyük depremin olma ihtimali söz konusu. Büyük dediğimiz ise 7-8 arasında." dedi.

Süleyman Pampal 'asıl tehlike burada' diyerek açıkladı! Büyük bir deprem bekleniyor
