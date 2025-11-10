Balıkesir'deki deprem anı kamerada! Köpekler önceden haber verdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi gece yarısı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.06'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Çevre illerde de hissedilen ve paniğe neden olan depremin, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Depremden hemen önce sokak köpeklerinin sarsıntıyı hissederek tepki vermesi dikkat çekti.