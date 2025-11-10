Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir'deki deprem fırtınası gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı ilçesinde gece yarısı bir deprem daha olduğunu açıkladı.

BALIKESİR'DE 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Sındırgı ilçesinde saat 01.06’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 11.01 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1987644792856023160

AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi. Açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4,6 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 11,6 kilometre olarak kaydedildiğini açıkladı.

ÖĞLEN DE SALLANDI

Balıkesir Sındırgı'da saat 11.58'de de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.