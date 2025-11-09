Sındırgı'da korkutan depremin ardından AFAD'dan açıklama geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı son açıklamaya göre merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.58'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.14 kilometre olduğu duyuruldu. Depremin merkez üssü Sındırgı Şahinkaya olarak tespit edildi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD resmi hesaplarından, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." paylaşımında bulundu.