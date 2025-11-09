Canından önce küreğini düşündü! Depreme yakalanan fırın ustası kaçmak yerine bakın ne yaptı

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz günlerde Defne ilçesi kent merkezinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oluşan sarsıntı ile paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan çarşıda fırıncılık yapan Erol Gezginci ise depreme fırında çalıştığı esnada depreme yakalandı. 3 lavaş ekmeği fırına yerleştirmek için küreğe koyan fırın ustası, depremi hissettiği anda önce lavaşları fırına koyup, küreğini kurtardı ardından kaçmaya başladı. Meslek ustalığıyla küreğini yanmaktan kurtaran Gezginci'nin kaçış anı görenleri gülümsetirken, güvenlik kamerası görüntülerde; fırında çalışan personellerin panik yaşadığı görüldü.





Depreme daha önce hiç fırında yakalanmadığını ifade eden Erol Gezginci, "Ben fırındayken lavaş ekmeği yapıyordum. Lavaş ekmeğini içeri attıktan sonra küreğim içeride kaldı. Kürek içerideyken deprem oldu ve güm diye ses geldi. Deprem olduğu anda küreği çektim ve emniyet açısından dışarıya kaçtım. Depremin ardında kaçtıktan sonra elim ayağım hala titriyordu. Bu yüzden 20 dakika sonra içeriye girdim. Depremden kaçtığımız görüntüleri izlerken bayağı güldüm. Deprem olduğu esnada fırının içinde 3 lavaş ekmeği kaldı, içeride bıraktığım lavaşlar yandı. Ben 40 yıllık fırıncıyım. Yıllardır fırıncılık yaparım küçük depremlere yakalandık ama böylesine şiddetlisine yakalanmadım" şeklinde konuştu.