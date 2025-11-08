Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Japon deprem uzmanı Yoshinori uyardı: Her an hazır olmalıyız

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori, Bursa'da okuyucularıyla gerçekleştirdiği buluşmada kritik açıklamalar yaptı. Depreme her an hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizen deprem uzmanı, Balıkesir Sındırgı depremlerinin Bursa'ya etkisi hakkında da değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Osmangazi Kitap Fuarı'na katılan Moriwaki Yoshinori, depremle ilgili farkındalık oluşturacak açıklamalarda bulundu. ‘Edebiyatın Kalbi, Osmangazi' sloganıyla hayata geçirilen Osmangazi Kitap Fuarı, birbirinden değerli gazeteci ve yazarların yanı sıra Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori'yi ağırladı. İlk olarak yazarlığını üstlendiği "Moriwaki'nin Deprem Rehberi" kitabıyla okurlarıyla buluşan Yoshinori, daha sonra ülke genelinde gündemi oluşturan ana etkenlerden biri niteliğindeki deprem konusunu ele aldı. Deprem anında alınması gereken tedbirlere değinen Yoshinori, hayat üçgeninin ve deprem çantasının önemini katılımcılara anlattı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori uyardı: Her an hazır olmalıyız

çantasında plastik düdük yerine mutlaka metal düdük bulundurulması gerektiğini söyleyen Japon uzman Moriwaki Yoshinori, "Günlerce göçük altında kalındığında ve su tükendiğinde, insan nefes almakta dahi zorlanır. İşte o anlarda, plastik düdük işe yaramaz hale gelir. Metal düdük ise sert bir zemine vurularak bile ses çıkarabilir. Ayrıca deprem çantasına mutlaka enerjisi yüksek yiyeceklerin konulması gerekiyor. Biz Japonya'da her an depreme hazırız. Sadece evimizde değil; çantamızda, arabamızda, hatta iş yerimizde bile bir deprem çantamız vardır. Bizim için bu bir alışkanlık değil; bir yaşam biçimi. Evlerimiz sağlam olsa bile biz yine de tedbiri elden bırakmayız. Mesela evin içinde her zaman kolay ulaşabileceğimiz yerlerde su bulundururuz. Sehpaların altında, koltukların yanında bile olabilir. Çünkü ne zaman, nerede yakalanacağımızı bilemeyiz. Küçük gibi görünen şeyler, hayat kurtarabilir" dedi.

Japon deprem uzmanı Yoshinori uyardı: Her an hazır olmalıyız

SINDIRGI DEPREMLERİ BURSA'YI ETKİLER Mİ?

Son günlerde Sındırgı ve çevresinde sık sık meydana gelen depremler, "Bursa'da büyük bir deprem mi bekleniyor?" sorusunu gündeme getirdi. Bölgede 200-300 artçı sarsıntı yaşandığı bilinirken, Moriwaki Yoshinori bu hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini belirtti. Ancak Sındırgı'daki depremlerin Bursa'yı doğrudan etkilemeyeceğinin altını çizen Yoshinori, "Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem öncesinde o bölgede uzun yıllar boyunca sarsıcı bir deprem olmamıştı. Bu nedenle 2023'teki deprem çok yıkıcı oldu. Resmi olarak 7,4 büyüklüğünde açıklansa da, ben 7,9 civarında daha güçlü bir sarsıntı yaşandığını düşünüyorum" diye konuştu.

Japon deprem uzmanı Yoshinori uyardı: Her an hazır olmalıyız

Konuşmaların ardından Yoshinori, kendisini dinlemeye gelen çocuklara kitaplarını imzalayarak hediye verdi. Bunun yanı sıra Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Özlem Bodur, hayat kurtaran bilgiler aktaran Japon deprem uzmanına teşekkür plaketi takdim etti.

