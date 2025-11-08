Kira zammı şoku! Enflasyon tahmini değişti, ev sahipleri ek zam istiyor: Avukat Mert Yalçın'dan kritik uyarı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlarla birlikte, Ekim ayında kira sözleşmelerine uygulanacak zam oranı da belirlendi. Kira zam oranı TÜFE​ hesaplaması 3 Kasım 2025 tarihinde açıklandı. Böylece 2025 yılı konut ve işyeri kira artışı​ zamları azami 37.15 olarak netleşti. Geçtiğimiz Eylül ayında ise kira artış oranı yüzde 38.36 olmuştu.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise dün, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamada "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz. 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz" denildi.

Yıl sonu enflasyon tahmininin güncellenmesi bazı ev sahiplerini harekete geçirdi ve bu durum kira zam oranlarında ekstra artış talep etmelerine neden oldu. Tüm kiracıları yakından ilgilendiren bu gelişmeler neticesinde kiracıların hakları neler? Fahiş kira artışı isteyen ev sahibine karşı neler yapılabilir? Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a kritik soruların cevaplarını veren Avukat Mert Yalçın; kiracıları uyardı.

TAHMİNLER BAĞLAYICI DEĞİL

Tahminlerin (yıl sonu enflasyon beklentileri) sözleşmelerde bağlayıcı olmadığını; kira artışının gerçekleşen TÜFE’ye göre yapılacağını belirten Yalçın, ülkemizde ev sahibinin uygulamayı takdir ettiği kira zam oranı hakkında kiracının da yasal haklarının kanunlarla çerçevelendiğini belirtti. Yalçın, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 11 Haziran 2022'de yürürlüğe giren kira artış sınırı düzenlemesi olarak uygulandığını hatırlattı.

Kasım ayında belirlenen yani azami yüzde 37.15 olan kira artış oranının zaten halihazırda kira artışında tavan fiyat olarak belirlendiğini belirten Avukat Mert Yalçın, yasal artış oranının üzerinde talep edilen kira zammının hukuki olarak mümkün olmadığını açıkladı.

İSPAT HAKKI KİRACIDA

Kira borcu, para borcu kapsamında değerlendirildiği için talep ve ispat hakkının kirayı ödeyen tarafta olduğunu hatırlatan Yalçın, kiracının bu istenen fazla kira zam oranını ödememe hakkı olduğunu ve bunu ispat mükellefiyetinin olmadığını vurguladı.

YASAL TAVAN KADAR ARTIŞ YETERLİ

Yalçın, yasal gerekçe göstererek kiracının konut ve işyerleri için belirlenen azami kira zammı kadar yani yüzde 37,15 oranında zamlı şekilde ödeme yapmasının yeterli olduğunu belirtti.

EV SAHİBİ DAVA AÇARSA NE OLUR?

Ev sahibinin, istediği fahiş kira zammını alamaması durumunda hukuki hiçbir üstünlüğünün olmadığını belirten Yalçın, dava açılması halinde bile ev sahibinin bu iddiasını ispat edemeyeceğini mahkemenin, kira artışlarını TÜFE oranına göre değerlendirdiğini bildirdi.