16°
SON DAKİKA!
SON DAKİKA!

6 bin 750 TL taksitle ev sahibi olmak için başvuru başlıyor! Bakan Kurum duyurdu

Kasım 08, 2025 12:38
1
yüzyılın konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yüzyılın Konut Projesi"ne başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde inşa edilecek, 500 bin sosyal konut projesi için başvurular pazartesi günü başlıyor.

 

2
Yüzyılın Konut Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından "Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor" mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı.
 

3
yüzyılın konut projesi

NASIL BAŞVURULACAK?

Buna göre, başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak.
 

4
E-DEVLET BAŞVURULARI İÇİN YOĞUNLUK TEDBİRİ

 E-DEVLET BAŞVURULARI İÇİN YOĞUNLUK TEDBİRİ

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.
10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek.
Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.
- Şehit aileleri ve gazilerden başvuru ücreti alınmayacak
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.
 

5

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
 

6
YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE EVLER NE KADARA SATILACAK?

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE EVLER NE KADARA SATILACAK?

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak. İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.
 

7
BİR AİLEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?

BİR AİLEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

TGRT Haber
