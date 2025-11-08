Altın geri döndü! İslam Memiş'ten 2026 uyarısı geldi

Kategoriler
Öngörülemez hareketler sergileyen altın önümüzdeki günlerde düşecek mi, çıkacak mı? merak ediliyor. Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, güncel altın fiyatları konusunda yatırımcılar için kritik açıklamalarda bulundu. "Son bir haftada gram altın 5.500 TL seviyesinden 5.640 TL’ye yükseldi. Altın bir düşüyor, hemen alım fırsatı geliyor. Ons altın ise 3.950–4.040 dolar aralığında dengeleniyor" diyen Memiş, "Altın bir düşüyor bir yükseliyor ve yatırımcısının kafasını karıştırıyor. Hem jeopolitik gerilimler hem de küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve endişeler devam ediyor. Gramdaki bir haftalık 140 TL’lik artış, “altın geri döndü” dedirtti" diyerek yatırımcılara uyarıda bulundu.
Altın her ne kadar yükselse de uzmanlara göre yatırımcısına hâlâ fırsat sunduğunu ifade eden Memiş, "Ancak altın alırken manipülasyon tuzağına dikkat etmekte fayda var. Altın, bağımsız bir şekilde bir manipülasyon fiyatlaması içinde. Yatırımcının dikkat etmesi gereken husus tam olarak bu" dedi.
Uzmanların gram altında 2025 yıl sonu tahmini haftalar öncesinden gerçekleşti. Memiş, "Altının 2026 yılında yine altın çağını yaşayacağını öngörüyor. Bu da iç piyasada gram altının 8.000 TL ve üzeri seviyelere çıkabileceğini işaret ediyor" diyerek rekor denemesinin yaşanabileceğinin altını çizdi.
Çok sürpriz gelişmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı bir süreç olduğunu belirten Memiş, "Hatta biraz daha şöyle söyleyelim: 2030 yılına kadar, önümüzdeki dört yıl boyunca uzun vadeli yatırımcı olmak, küresel piyasalardaki yatırımcılar için daha mantıklı. Yani büyük bir değişimin içindeyiz, büyük bir değişimin sürecin içerisindeyiz. Kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Hatta bu uzun vadeyi dört yıla yaymak lazım. Dört yıl boyunca bütün dünya finansal sisteminde büyük değişikliğe hazır olmak gerekiyor" dedi.
"Yatırımcılar burada, örneğin borsada, birikimlerini kısa vadeli tek bir hisseye değil, beş farklı hisseye dağıtmak gibi bir sorumluluk üstlenmek zorunda olacak" diyen Memiş,kısa vadeli işlemler artık piyasa tarafından kabul edilmiyor gibi durmadığını aslında öngörülemezliğin temelinde olduğu bir dönemden bahsedildiğini söyledi.
Memiş, "Ekim ayı teknik ve mantık olarak okunamayan bir süreçti. Bir manipülasyonu görebiliyorsunuz, bir spekülasyon sürecini görebiliyorsunuz. Ancak kısa vadeli, gelenekçi hamlelerle işlem yapan yatırımcılar zarar etti, fakat fiyata değil miktara bakan ve elindeki varlıklara sahip çıkan yatırımcı karlı çıktı. Ekim ayı bu açıdan en büyük referansımız. Önümüzdeki dönemi anlamak istiyorsanız Ekim ayını iyi analiz edin" dedi.
Teknik ve mantık olarak okunamayan bir süreç yaşandığını belirten Memiş, "Evet, bir manipülasyonu görebiliyorsunuz, bir spekülasyon sürecini görebiliyorsunuz. Ancak burada kısa vadeli, gelenekçi hamlelerle işlem yapan yatırımcıların zarar ettiği, fakat fiyata değil miktara bakan ve elindeki varlıklara sahip çıkan yatırımcının da karlı çıktığı bir süreç gözlemledik" diyerek süreci özetledi.
Kısa vadeli yatırımcıları uyaran Memiş, "Altını satınca zarar ediyorsunuz, alırken de zarar ediyorsunuz. Kısa vadeliyseniz. Ben dolar almaya çalışıyorum. Birkaç dolar aldım. Dolar işi biraz sıkıntılı" diyerek yatırımcılara çağrıda bulundu.