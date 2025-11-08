Altın geri döndü! İslam Memiş'ten 2026 uyarısı geldi

Çok sürpriz gelişmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı bir süreç olduğunu belirten Memiş, "Hatta biraz daha şöyle söyleyelim: 2030 yılına kadar, önümüzdeki dört yıl boyunca uzun vadeli yatırımcı olmak, küresel piyasalardaki yatırımcılar için daha mantıklı. Yani büyük bir değişimin içindeyiz, büyük bir değişimin sürecin içerisindeyiz. Kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Hatta bu uzun vadeyi dört yıla yaymak lazım. Dört yıl boyunca bütün dünya finansal sisteminde büyük değişikliğe hazır olmak gerekiyor" dedi.

