Şiddetli depremlerin ardından süper tayfunlar! Ülke peş peşe felaketleri yaşıyor

Filipinler, Kalmaegi Tayfunu'nun ardından şimdi de Fung-wong ile mücadeleye hazırlanıyor. Son zamanlarda sıklıkla yaşanan şiddetli depremlerle sarsılan ülke şimdi tayfun fırtınalarından kurtulamıyor. Kalaegi Tayfunu nedeniyle en az 204 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından Fung-wong ülkenin kapısını çaldı.

SAATTE 250 KM HIZLA FIRTINALAR

Dev fırtınalar halinde ülkede taş üzerinde taş bırakmayan süper tayfun, ülkeyi şimdiden karanlığa gömdü. 100 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Ayrıca yüzlerce uçuş iptal edildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, Fung-wong saatte 250 kilometreye yaklaşan fırtınalarla geliyor. Hükümet, tayfunun etkili olacağı bölgelerde “en yüksek alarm” seviyesini devreye soktu.

KALMAEGİ TAYFUNU

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nda bilanço giderek ağırlaştı. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aştı.

YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ TAYFUNDAN ETKİLENDİ

Ülke genelinde 8 bölgedeki 5 bin 89 mahallede toplam 1 milyon 951 bin 546 kişinin tayfundan etkilendiği ifade edildi. Ayrıca 4 bin 933 tahliye merkezinde 127 bin 827 aileye barınma imkanı sağlandığı belirtildi.

ULUSAL AFET DURUMU İLAN EDİLDİ

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, büyük yıkıma yol açan tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini duyurdu. Marcos Jr, kararın tayfunun yol açtığı hasar ve hafta sonu ülkeyi vurması beklenen "Uwan" adlı başka bir fırtınanın beklenmesi nedeniyle alındığını söyledi.

FİLİPİNLER'DE ŞİDDETLİ DEPREMLER

Filipinler, tayfunlardan önce de depremlerle mücadele verdi. 30 Eylül’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 74 kişi, geçen ay yaşanan 7.6’lık depremde ise en az 7 kişi yaşamını yitirdi.