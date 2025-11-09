Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Şiddetli depremlerin ardından süper tayfunlar! Ülke peş peşe felaketleri yaşıyor

Filipinler felaketi yaşıyor. Son zamanlarda depremlerle mücadele eden ülkede bir de Kalmaegi Tayfunu faciası yaşandı, 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Şimdi ise Fung-wong isminde bir süper tayfun tehlikesi var, 100 bin kişi evinden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 10:01

, Kalmaegi Tayfunu'nun ardından şimdi de Fung-wong ile mücadeleye hazırlanıyor. Son zamanlarda sıklıkla yaşanan şiddetli depremlerle sarsılan ülke şimdi fırtınalarından kurtulamıyor. Kalaegi Tayfunu nedeniyle en az 204 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından Fung-wong ülkenin kapısını çaldı.

SAATTE 250 KM HIZLA FIRTINALAR

Dev fırtınalar halinde ülkede taş üzerinde taş bırakmayan süper tayfun, ülkeyi şimdiden karanlığa gömdü. 100 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Ayrıca yüzlerce uçuş iptal edildi.

Şiddetli depremlerin ardından süper tayfunlar! Ülke peş peşe felaketleri yaşıyor

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, Fung-wong saatte 250 kilometreye yaklaşan fırtınalarla geliyor. Hükümet, tayfunun etkili olacağı bölgelerde “en yüksek alarm” seviyesini devreye soktu.

Şiddetli depremlerin ardından süper tayfunlar! Ülke peş peşe felaketleri yaşıyor

KALMAEGİ TAYFUNU

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nda bilanço giderek ağırlaştı. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aştı.

Şiddetli depremlerin ardından süper tayfunlar! Ülke peş peşe felaketleri yaşıyor

YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ TAYFUNDAN ETKİLENDİ

Ülke genelinde 8 bölgedeki 5 bin 89 mahallede toplam 1 milyon 951 bin 546 kişinin tayfundan etkilendiği ifade edildi. Ayrıca 4 bin 933 merkezinde 127 bin 827 aileye barınma imkanı sağlandığı belirtildi.

Şiddetli depremlerin ardından süper tayfunlar! Ülke peş peşe felaketleri yaşıyor

ULUSAL AFET DURUMU İLAN EDİLDİ

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, büyük yıkıma yol açan tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini duyurdu. Marcos Jr, kararın tayfunun yol açtığı hasar ve hafta sonu ülkeyi vurması beklenen "Uwan" adlı başka bir fırtınanın beklenmesi nedeniyle alındığını söyledi.

Şiddetli depremlerin ardından süper tayfunlar! Ülke peş peşe felaketleri yaşıyor

FİLİPİNLER'DE ŞİDDETLİ DEPREMLER

Filipinler, tayfunlardan önce de depremlerle mücadele verdi. 30 Eylül’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 74 kişi, geçen ay yaşanan 7.6’lık depremde ise en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

Şiddetli depremlerin ardından süper tayfunlar! Ülke peş peşe felaketleri yaşıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uçak kazasının yeni görüntüsü faciayı gözler önüne serdi
Kara para aklama davası kapsamında 15 milyon yıllık dinozor iskeletlerine el kondu
ETİKETLER
#deprem
#tahliye
#filipinler
#tayfun
#felaket
#Fung-wong
#Kalmaegi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.