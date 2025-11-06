Uçak kazasının yeni görüntüsü faciayı gözler önüne serdi

ABD'deki Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bir kargo uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. 12 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı. Hareket halindeki bir aracın yol kamerasına yansıyan görüntüde, McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağının pistten kalktıktan saniyeler sonra irtifa kaybediyor ve binaların üzerine düşüyor. Kaza sonrasında çıkan devasa yangın ve bölgeden kaçmaya çalışan sivillerin yaşadığı panik, facianın boyutunu gözler önüne serdi.