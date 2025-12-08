Kameralara yakalanan hırsıza nasihat: 'Yaşın genç diye şikayetçi olmadık, bir an önce iş bul ve çalış'

Hatay'da apartmanın bodrum katında bulunan bisikleti ve eşyaları çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Kızına ait bisikletin çalındığını anlayıp kısa sürede bulan vatandaş Rasim Savyun, bu bölgede depremden önce çok hırsızlıklar oluyordu ama sonrasında ilk defa hırsızlık oldu. "Hırsıza genç olduğunu ve çalışıp azimle bir işe girebileceğini, helalinden ekmek parasını kazanabileceğini söylemek istiyorum" dedi.