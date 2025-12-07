Alanya'da taşan dere 5 yıldızlı otelin sahildeki kafesini yıktı

Antalya'ya bağlı Alanya ilçesinde yer alan İncekum Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak, D-400 karayolunun kısa süre ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölgedeki Ölükler Deresi de şiddetli yağmur nedeniyle taştı.

Taşan derenin suları, sahilde 5 yıldızlı bir otele ait olan ve açılışa hazırlanan kafeyi adeta yerle bir etti.

Kafedeki ocak, dolap gibi malzemeler suyla sürüklenerek ortalığa saçılırken, dereden taşan sular sahildeki kumları da denize taşıdı.

Dereden taşan suyun sahil ve kafeye verdiği zarar cep telefonu ile görüntülendi.