Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Banu İriç

Louvre Müzesi’nde hırsızlık sonrası bir skandal daha! 400 kitap ıslandı

Louvre Müzesi’nde yaşanan hırsızlık skandalının etkileri henüz bitmemişken bu defa da su sızıntısı olayı yaşandı. Müzenin eskiyen su boruları yüzünden başlayan su baskınında antik eserler bölümündeki 400 nadir eser hasar aldı.

Louvre Müzesi’nde hırsızlık sonrası bir skandal daha! 400 kitap ıslandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
20:05
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
20:05

Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü. Fransa'nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, milyon dolarlık soygunun ardından bu kez de bakımsızlık nedeniyle gündeme geldi. Müzenin eskiyen borularında meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap ıslandı.

Louvre Müzesi’nde hırsızlık sonrası bir skandal daha! 400 kitap ıslandı

400 ESER BULUNUYORDU

Louvre Genel Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, su sızıntısının Mısır antik eserler bölümünün kütüphanesinde yer alan 3 odadan birini etkilediğini aktararak, odada 300 ila 400 eserin yer aldığını ve kontrollerin devam ettiğini ifade etti. Steinbock, sızıntıdan etkilenen kitapların değerli kitaplar olmadığını aktardı.

Su tesisatındaki sorunların yıllardır bilindiğini kabul eden Steinbock, bakım ve onarımların Eylül 2026'da yapılmasının planlandığını söyledi. Louvre soygunu Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Louvre Müzesi’nde hırsızlık sonrası bir skandal daha! 400 kitap ıslandı

Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Polis, soygunla ilgili 4 kişiyi tutuklamıştı.

İLGİLİ HABERLER
Louvre soygununun faturası turistlere kesildi! Avrupalı olmayan ziyaretçilerin girişine yüzde 45 zam
Louvre Müzesi soyguncularından biri Youtuber çıktı! Sabıkası da kabarık
ETİKETLER
#hırsızlık
#Louvre Müzesi
#Su Sızıntısı
#Antik Eserler
#Kitap Hasarı
#Bakımsızlık
#Müze Soygunu
#Kültür - Sanat
