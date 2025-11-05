Louvre Müzesi soyguncularından biri Youtuber çıktı! Sabıkası da kabarık

Paris'teki Louvre Müzesi soygununun yankıları sürüyor. Soygunla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan kişilerden biri eski bir fenomen çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişiden birinin sosyal medyada “Doudou Cross Bitume” olarak bilinen eski bir YouTuber olduğu ortaya çıktı.

39 yaşındaki Abdoulaye, 2000’lerin sonunda YouTube’da motosiklet akrobasi videolarıyla tanınmıştı. Abdoulaye geçmişte uyuşturucu bulundurma ve taşıma, ehliyetsiz araç kullanma, polisten kaçma ve emre itaatsizlik gibi suçlardan defalarca gözaltına alındı.

LOUVRE MÜZESİ NASIL SOYULDU?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Soygunu 7 dakikada gerçekleştiren hırsızlar motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.