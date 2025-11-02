Louvre Müzesi soygununda bir tutuklama daha: Sayı 3'e yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'teki skandal Louvre Müzesi soygununa dair bir tutuklama daha gerçekleşti. Soygunla ilgili bu hafta gözaltına alınan 5 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. 3 kişi serbest bırakılırken, aralarında 38 yaşındaki bir kadının da olduğu diğer 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Hakkında organize hırsızlık suçuna iştirak etmek ve suç örgütü kurmaktan soruşturma açılan 38 yaşındaki kadın tutuklandı.

Fransa'da bu hafta müze soygunuyla bağlantılı olarak 2 kişi daha tutuklanmıştı. Böylelikle müze soygunuyla ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükselmiş oldu.

LOUVRE MÜZESİ NASIL SOYULDU?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Soygunu 7 dakikada gerçekleştiren hırsızlar motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

MÜZE MÜDÜRÜ İSTİFASINI VERMİŞTİ

Müze Müdürü Laurence des Cars soygunun ardından yaptığı açıklamada, "Pazar günü müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullanmıştı. Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirerek, "Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" diyerek, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulunmuştu.

Müze Müdürü des Cars, olayın ardından istifasını hem Kültür Bakanlığı'na hem Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.