20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
 | Berrak Arıcan Baş

Onlarca milyonluk euroluk hırsızlığın ardından kaçarken yakalandı: Louvre Müzesi soygununda 2 gözaltı

Fransa'da bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Dosyaya yakın kaynaklar, şüphelilerden birinin ülkeden kaçmak üzereyken yakalandığını belirtti.

'nın başkenti 'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim'de soyuldu. 88 milyon euroluk soygunda 8 çalındı. Ulusal basının soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Onlarca milyonluk euroluk hırsızlığın ardından kaçarken yakalandı: Louvre Müzesi soygununda 2 gözaltı

Dosyaya yakın kaynaklar, şüphelilerden birinin dün akşam 22.00 sularında Paris’teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda Cezayir’e gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Kaynaklar, diğer şüphelinin nasıl yakalandığına ilişkin bir bilgi vermezken, 2 kişinin de 30’lu yaşlarda olduğunu aktardı.

Onlarca milyonluk euroluk hırsızlığın ardından kaçarken yakalandı: Louvre Müzesi soygununda 2 gözaltı

LOUVRE MÜZESİ SOYGUNU

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı yapılmıştı.

Onlarca milyonluk euroluk hırsızlığın ardından kaçarken yakalandı: Louvre Müzesi soygununda 2 gözaltı

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Onlarca milyonluk euroluk hırsızlığın ardından kaçarken yakalandı: Louvre Müzesi soygununda 2 gözaltı

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı oluşturduğu belirtilmişti.

Onlarca milyonluk euroluk hırsızlığın ardından kaçarken yakalandı: Louvre Müzesi soygununda 2 gözaltı

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim’de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler ulusal merkez bankası Fransa Bankası'na taşınmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

