 Berrak Arıcan Baş

Fransa'da Louvre'un ardından bir müzede daha soygun! Altın, gümüş madeni paralar toz oldu

Fransa'da Louvre Müzesi'ndeki soygunun ardından Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nden de 2 bin adet 18. ve 19. yüzyıla ait madeni para çalındı. Fransa'daki peş peşe soygunların ardından güvenlik açıkları tartışmaların doğmasına neden oldu.

Fransa'da Louvre'un ardından bir müzede daha soygun! Altın, gümüş madeni paralar toz oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
09:10
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
09:10

'nın Langres şehrinde bulunan Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nde de soygun yaşandı. Müze binasının ön kapısı kırıldı ve vitrin parçalandı. 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçilerinin bulduğu hazine koleksiyonuna ait 2 bin adet 18. ve 19. yüzyıla ait madeni para çalındı. Fransa’nın kamu yayın kuruluşu Franceinfo’nun bildirdiğine göre, çalınan 1.633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin euro olduğu tahmin ediliyor.

Fransa'da Louvre'un ardından bir müzede daha soygun! Altın, gümüş madeni paralar toz oldu

Langres Belediyesi, soygunun 'planlı ve hedefe yönelik' bir hırsızlık olduğunu bildirdi. Soygunun ardından müze geçici olarak kapatıldı. sistemlerinin yenilenmesi ve gece denetimleri için özel bir güvenlik firması görevlendirildi.

Fransa'daki peş peşe soygunlar, ülkedeki kültürel mirasın korunmasına ilişkin güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Fransa'da Louvre'un ardından bir müzede daha soygun! Altın, gümüş madeni paralar toz oldu

FRANSA'DAKİ MÜZE SOYGUNLARI

16 Ekim’de, Paris’teki Doğa Tarihi Ulusal Müzesinden 1,5 milyon euro değerinde altın külçeler çalındı.

19 Ekim’de ise Louvre’daki Napolyon dönemine ait sekiz mücevher, gündüz vakti gerçekleştirilen bir baskınla çalındı.

21 Ekim’de de Langres’taki bu madeni para soygunu yaşandı.

Fransa'da Louvre'un ardından bir müzede daha soygun! Altın, gümüş madeni paralar toz oldu

''FRANSA DÜNYANIN ALAY KONUSU OLDU''

Art arda yaşanan hırsızlıklar, muhalefet partilerinden sert tepkilere neden oldu. Avrupa Parlamentosu Üyesi Marion Maréchal, Fransa’nın “dünyanın alay konusu hâline geldiğini” söyledi ve Louvre Direktörü Laurence Des Cars ile güvenlik şefi Dominique Buffin’in istifasını istedi.

Fransa'da Louvre'un ardından bir müzede daha soygun! Altın, gümüş madeni paralar toz oldu

Maréchal, Des Cars’ı “güvenlik deneyimi yerine çeşitlilik politikalarına öncelik vermekle” suçladı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella ise Louvre soygununu “devletin çöküşünün yansıması olan tahammül edilemez bir utanç” olarak nitelendirdi.

Fransa'da Louvre'un ardından bir müzede daha soygun! Altın, gümüş madeni paralar toz oldu

Fransa Kültür Bakanlığı’nın, müze güvenlik protokollerinin yeniden değerlendirilmesi için ülke genelinde bir inceleme başlatması bekleniyor.

ETİKETLER
#fransa
#güvenlik
#Kültürel Miras
#Müze Soygunu
#Diderot Müzesi
#Dünya
