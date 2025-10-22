Louvre Müzesi'nden çalınan paha biçilemez mücevherler elden çıkarılabilir mi?

Paris'teki Louvre Müzesi'nde neredeyse herkesin gözü önünde şoke eden bir soygun yaşandı. Maskeli hırsızlar, mekanik bir asansör yardımıyla müzenin 1. katına ulaştılar, kesici aletlerle camı ortadan kaldırdılar ve müzeye girdiler. Güvenlik görevlilerini tehdit ederek uzaklaştıran hırsızların girdiği bir odada ise kamera olmadığı öne sürüldü.

Fransa Kültür Bakanlığı tarafından çalınan eserlerin 'paha biçilemez' olduğu belirtilirken mücevherlerin satışa sunulup sunulamayacağı, elden çıkartılmasının mümkün olup olmadığı tartışılmaya başlandı. BBC'nin haberine göre, tarihi mücevherler alanında uzman olan Vincent Meylan, kataloglanmış bu tür mücevherlerin mevcut halleriyle yeniden satılmasının imkansız olacağına işaret ediyor.

Hollandalı sanat suçları soruşturmacısı Arthur Brand ise hırsızların başka yolları zorlayacaklarını ön görüyor.

LOUVRE MÜZESİ'NDEN NELER ÇALINDI?

Fransa Kültür Bakanlığı çalınanları şöyle sıraladı:

3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Euigenie'ye ait bir taç ve broş

İmparator Marie Louise'e ait zümrüt bir kolye ve bir çift küpe

Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense'e ait safir setten bir taç, kolye tek bir küpe

Röliker isimli bir broş

İmparatoriçe Euigenie'ye ait olan taç müze dışında bulundu. Hırsızların kaçarken tacı düşürdüğü değerlendiriliyor.

''SON 10 YILIN EN BÜYÜK SOYGUNU''

Taçlar ve değerli taşlarla süslü saç bantları kolayca parçalanıp satılabiliyor.

Hollandalı sanat suçları soruşturmacısı Arthur Brand, soygunun güvenlik zaaflarını ortaya çıkarttığını ve dünya genelindeki müzelerin benzer soygunlardan kaygılanması gerektiğini söyledi.

Brand, "Çılgın bir hikaye. Son 10 yılın en büyük soygunu diyebiliriz. Louvre'u, dünyanın en önemli müzesini hedef alıp, kaçabiliyorsanız, güvenlikte çok büyük bir sorun vardır demektir" diye konuşuyor.

''İLK SOYGUNLARI DEĞİLDİR''

Reuters ajansına soygunu değerlendiren Brand, "Bu, hırsızların ilk soygunu değildir" diyor ve devam ediyor:

"Normal biri, bir sabah kalkıp, 'Soyguncu olmaya karar verdim, hadi Louvre ile başlayalım' demez. Bunlar profesyonel hırsızlar ve daha önce bu işi yapmış kişiler. Kendilerine çok güveniyorlar ve 'Belki bundan kurtulabiliriz' deyip işe koyuldular."

''ELMASLARI AYRI SATARSINIZ...''

Hırsızların bu eserleri ellerinden çıkıp çıkartamayacakları sorusunun cevabı merak ediliyor. Eserlerin bu haliyle satılamayacağını söyleyen Brand devam ediyor:

"Yani parçalamaları, altını, gümüşü eritmeleri, elmasları almaları gerek. Elmasları ayrı satarsanız, kimse bu soygundan olduklarını bilemez. Altını eritirseniz, bu yeni yüzüklerin, evlilik yüzüklerinin Napolyon'un mücevherlerinden geldiğini kimse bilemez. Muhtemelen böyle yapacaklardır."

Michael Brand, bu tür soygunların, özel bir koleksiyoner tarafından azmettirildiği yönünde bir inanış olduğunu ama daha önce hiç böyle bir şey yaşanmadığını söylüyor.

"Hiç kimse bu kadar aranan parçalara dokunmak istemez. Yani arkadaşlarınıza gösteremezsiniz, çocuklarınıza bırakamazsınız, satamazsınız" diyor.