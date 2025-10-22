Jose Mourinho'nun Kerem Aktürkoğlu isyanı! ''Maaşının 5 katı geldi''

Kategoriler
Ağustos ayında Fenerbahçe’den ayrılan ve Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho’nun Newcastle United maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho’nun takımı Benfica deplasmanda Newcastle United'a konuk oldu.
Portekiz ekibi, İngiliz temsilcisine 3-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Maç sonrası Kerem Aktürkoğlu açıklaması damga vurdu.
Tecrübeli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili "Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu." ifadelerini kullandı.