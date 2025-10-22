Dünyanın en hızlı treni pistte: Testlerde rekor kırdı

Çin'de 453 kilometre/saat hıza ulaşabilen dünyanın en hızlı treni Fuxing CR450 için deneme sürüş alanı kamuoyuna açıldı. Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şanghay-Çongçing-Çengdu yüksek hızlı demiryolu hattındaki test operasyon alanı tanıtıldı.

Yeni nesil yüksek hızlı tren, Çin Devlet Demiryolları Grubu liderliğinde geliştirildi ve devlete ait tren üreticisi CRRC'nin iki iştiraki tarafından üretildi.

MEVCUT TRENLERDEN ÇOK DAHA HIZLI

Projesine 2021'de başlanan ve prototipi geçen yıl sonunda tanıtılan CR450, tekerlekli raylı sistemlerde 453 km/s ile yeni bir hız rekoru kırdı. Halihazırda ticari faaliyetteki trenler arasında en hızlısı, 460 km/s ile Şanghay'ın manyetik levitasyon treni Maglev olarak biliniyor.

Maglev dışındaki tekerlekli raylı sistemlerde ise Çin'in Fuxing CR400 modeli 350 km/s azami hızıyla başı çekiyor. Fransa'nın TGV'si ve Japonya'nın Shinkansen'i 320 km/s ile ikinci sırada yer alırken, Güney Kore'nin KTX-Sancheon treni maksimum 305 km/s hıza ulaşıyor.

TİCARİ HİZMET HEDEFİ 2026

Tren, toplamda 600 bin kilometre yol kat ettikten sonra yolcu taşıma izni alabilecek. Gelecek sene içinde, ülkenin Çengdu-Çongçing kesiminde gerçek ticari operasyon koşullarına benzer şartlarda tam kapsamlı bir test yapılması planlanıyor. Hedef, önümüzdeki yıl ticari hizmete başlamak.

CCTV, son test sürüşünün CR450'nin ticari operasyon aşamasına geçiş için son adım olduğunu belirtti.