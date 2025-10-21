Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Ay sırlarını açıyor: Çin'in getirdiği örneklerde çok ilginç bir şey keşfedildi

Çin’in tarihi görevi sonuçlarını paylaştı: Chang’e 6 keşif aracı, Ay’ın karanlık yüzünden getirdiği örneklerde su ve organik malzemeler açısından zengin, nadir karbon kondrit elementleri buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 16:59

Çin Halk Cumhuriyeti'nin "Çang'ı 6" keşif aracının Ay'ın karanlık yüzünden topladığı örneklerin içeriğine dair sonuçlar gelmeye başladı. Ülke, bölgeden kaya ve toprak örnekleri toplamak amacıyla, aracı 3 Mayıs 2024 tarihinde uzaya göndermişti.

"Çang'ı 6" keşif aracı, 2 Haziran 2024'te Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki Apollo Çanağı'na inmişti. 23 gün sonraysa Dünya'ya topladığı örneklerle birlikte dönmüştü. Söz konusu görev, 'i Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplayan ilk ülke haline getirmişti.

Ay sırlarını açıyor: Çin'in getirdiği örneklerde çok ilginç bir şey keşfedildi

NADİR METEOR KALINTILARI BULUNDU

Çin'in Guangcou Jeokimya Enstitüsünden (GIG) bilim insanları, sonuçlarını "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımladıkları araştırmada, Ay'ın karanlık yüzünden toplanan örneklerin kimyasal kompozisyonlarına ilişkin bulguları paylaştı.

Araştırmacılar, örneklerde Dünya'da nadir olarak rastlanan, genelde Güneş Sistemi dışından gelen ve organik malzemeler bakımından zengin meteorlarda görülen karbon kondrit elementleri bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu keşfin, Dünya-Ay sisteminin, karbon kondrit içeren Güneş Sistemi dışı meteorlarla tahmin edilenden daha fazla çarpışma yaşadığına işaret ettiğini belirten araştırmacılar, bunun Ay'ın yüzeyindeki su varlığına dair izleri açıklayabileceği ve Ay'da suyun dağılımı ve evrimine dair gelecek araştırmalara yön verebileceğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
HAVELSAN ve KKB arasında stratejik iş birliği anlaşması
Dünyanın en küçük ve en sıcak motoru geliştirildi!
ETİKETLER
#çin
#meteor
#su
#Ayakta Yolculuk
#Çang'ı 6
#Karanlık Yüz
#Karbon Kondrit
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.