Ay sırlarını açıyor: Çin'in getirdiği örneklerde çok ilginç bir şey keşfedildi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin "Çang'ı 6" keşif aracının Ay'ın karanlık yüzünden topladığı örneklerin içeriğine dair sonuçlar gelmeye başladı. Ülke, bölgeden kaya ve toprak örnekleri toplamak amacıyla, aracı 3 Mayıs 2024 tarihinde uzaya göndermişti.

"Çang'ı 6" keşif aracı, 2 Haziran 2024'te Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki Apollo Çanağı'na inmişti. 23 gün sonraysa Dünya'ya topladığı örneklerle birlikte dönmüştü. Söz konusu görev, Çin'i Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplayan ilk ülke haline getirmişti.

NADİR METEOR KALINTILARI BULUNDU

Çin'in Guangcou Jeokimya Enstitüsünden (GIG) bilim insanları, sonuçlarını "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımladıkları araştırmada, Ay'ın karanlık yüzünden toplanan örneklerin kimyasal kompozisyonlarına ilişkin bulguları paylaştı.

Araştırmacılar, örneklerde Dünya'da nadir olarak rastlanan, genelde Güneş Sistemi dışından gelen su ve organik malzemeler bakımından zengin meteorlarda görülen karbon kondrit elementleri bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu keşfin, Dünya-Ay sisteminin, karbon kondrit içeren Güneş Sistemi dışı meteorlarla tahmin edilenden daha fazla çarpışma yaşadığına işaret ettiğini belirten araştırmacılar, bunun Ay'ın yüzeyindeki su varlığına dair izleri açıklayabileceği ve Ay'da suyun dağılımı ve evrimine dair gelecek araştırmalara yön verebileceğini vurguladı.