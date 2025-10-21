Dünyanın en küçük ve en sıcak motoru geliştirildi!

Mühendislik tanımına göre, enerjinin bir türünü mekanik enerjiye dönüştüren her cihaz motor olarak kabul ediliyor. Fizikçiler, mikroskobik fiziğin tuhaf kurallarından faydalanarak "dünyanın en küçük ve en sıcak motorunu" geliştirdi.

Yeni geliştirilen motorun sıcaklığı ise 10 milyon Kelvin olarak rapor edildi. Söz konusu değer, Güneş'in çekirdeğinden daha soğuk olsa da koronasından çok daha sıcak bir seviyeye işaret ediyor.

DÜNYANIN EN SICAK VE EN KÜÇÜK MOTORU

Söz konusu minik motor, elektrik alanında sıkışıp kalan mikroskobik bir parçacığın içine yerleştirildi. Araştırmacılar, geliştirilen düzeneği Paul kapanı adı verilen neredeyse vakumlu bir ortamda kurarak elektrotlar aracılığıyla parçacığı havada tuttu.

Araştırmacılar, elektrotlara parazitli bir voltaj uyguladıklarında, parçacığın aniden ve agresif bir şekilde titremeye başladığını ve tüm sistemin sıcaklığında üstel artışlara neden olduğunu gözlemledi. Elde edilen sonuçlar oldukça ilgi çekiciydi. Motor, kimi zaman yüksek verimlilik gösterirken, kimi zaman da termodinamiğin temel yasalarına tamamen meydan okuyan davranışlar sergiledi.

Araştırmacılara göre, motor bazı döngülerde tükettiği enerjiden daha fazla güç çıkışı elde etti. Çalışmanın yazarları, motorun küçük boyutunun etkisiyle oluşan görünmeyen kuvvetler nedeniyle, bazen daha sıcak olması gereken koşullarda rastgele bir şekilde soğuduğunu açıkladı.

Motorun küçük boyutu, yakın zamanda otomobillerde veya ev aletlerinde kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Bunun yerine, araştırmacılar minik güç kaynağı için daha teorik uygulamalar öngörüyor.