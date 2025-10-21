ASELSAN üretti, KIZILELMA'nın gücüne güç kattı! Kritik test başarıyla geçildi

Milli gururumuz insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Aselsan tarafından geliştirilen MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı ile testini başarıyla tamamladı. Test görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Murad AESA Radar Performans Test Uçuşu'' ifadesini kullandı.

ASELSAN'DAN AÇIKLAMA

Aselsan’ın sosyal medyasında ise, "Bayraktar KIZILELMA, MURAD 100-A ile çok daha güçlü. Milli mühendislik gücümüz MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı, KIZILELMA platformunda ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" sözlerine yer verildi.