ASELSAN üretti, KIZILELMA'nın gücüne güç kattı! Kritik test başarıyla geçildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli gururumuz insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Aselsan tarafından geliştirilen MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı ile testini başarıyla tamamladı. Test görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Murad AESA Radar Performans Test Uçuşu'' ifadesini kullandı.
Aselsan’ın sosyal medyasında ise, "Bayraktar KIZILELMA, MURAD 100-A ile çok daha güçlü. Milli mühendislik gücümüz MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı, KIZILELMA platformunda ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" sözlerine yer verildi.