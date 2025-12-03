Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması öncesi kura çekiminin tüm ayrıntıları duyuruldu. Organizasyon, kulüp yetkililerinin katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonunun tesislerinde gerçekleştirilecek.

ZTK GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor’un yanı sıra 4. eleme turunu geçen 19 takım katılacak. Toplamda 24 takım, 6’şar takımdan oluşan dört torbaya ayrılacak. Yapılacak kura çekiminde her torbadan ikişer takım alınarak üç ayrı grup oluşturulacak. Böylece her grup, farklı torbalardan seçilen takımların katılımıyla dengeli bir yapıya sahip olacak. Bu organizasyon sonrasında grupların nihai şekli belirlenerek takımlar fikstür hazırlıklarını yapmaya başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarda her takım toplam dört maç oynayacak. Takımlar, her torbadan bir rakiple karşı karşıya gelecek ve iki maçı iç sahada, iki maçı ise deplasmanda yapacak. Grup aşaması sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan altı takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve karşılaşmalar bu takımların sahasında oynanacak. Ayrıca çeyrek final aşamasında yapılacak kura çekimiyle yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar da belirlenecek.

ZTK GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları dört ayrı periyotta oynanacak. İlk karşılaşmalar 23-24-25 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. İkinci maçlar 13-14-15 Ocak 2026’da gerçekleştirilecek. Üçüncü maçlar 3-4-5 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Son grup karşılaşmaları ise 3-4-5 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin A Spor’dan canlı yayınlanacağı duyuruldu. Grup maçları ön eleme maçlarında olduğu gibi A Spor ve ATV ekranlarından izlenebilecek. Tüm kura süreçleri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'ndan ekranlara taşınacak.

ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te yapılacak. Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek. Organizasyon, kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve etkinlik TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

ZTK kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Etkinlik, Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak ve yaklaşık 24 takımın grup aşamasındaki pozisyonlarının belirlenmesi sağlanacak. Kura çekiminin ardından grupların ve fikstürlerin açıklanmasıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni dönem resmen başlayacak.