Sergen Yalçın net konuşmuştu ama Jose Mourinho'yu da geride bıraktı: Francesco Farioli'den ters köşe!

Sergen Yalçın'ın teknik direktör olmadığını iddia ettiği Francesco Farioli, şu an için çok özel bir performans gösteriyor. Geçen sezon Ajax ile zoru başaran ama son haftalarda şampiyonluğu kaçıran Francesco Farioli, Portekiz Süper Ligi'nin ilk 12 haftasında Jose Mourinho'yu da geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

PORTO'DA FRANCESCO FARIOLI ETKİSİ

Geçen sezon ligde üçüncü olan ve yaz döneminde Francesco Farioli ile anlaşan Porto, ilk 12 hafta sonunda Portekiz Süper Ligi'nin lideri olarak konumlandı. Ayrıca da mavi beyazlılar, bu dönemde Francesco Farioli ile 12 maça çıktı ve 11 galibiyet ile 1 beraberlik aldı. İlave olarak da genç çalıştırıcı Francesco Farioli, bu haftanın bitmesiyle Jose Mourinho'lu Benfica'nın 6 puan önünde konumlandı.

FRANCESCO FARIOLI VE PORTO DÖNEMİ

Porto ile Avrupa serüveni de dahil olmak üzere toplamda 19 karşılaşmaya çıkan Francesco Farioli, an itibarıyla maç başına 2.63 puan ortalaması yakaladı ve tüm dünyada zirveyi gören birkaç teknik direktör arasında yer aldı.