Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın net konuşmuştu ama Jose Mourinho'yu da geride bıraktı: Francesco Farioli'den ters köşe!

Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz aylarda sert bir dille eleştirdiği Francesco Farioli, an itibarıyla Porto ile bambaşka bir kimliğe büründü ve Jose Mourinho'lu Benfica'yı da geride bıraktı. Halihazırda Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş zor günlerden geçerken, Francesco Farioli ise Porto ile zirveye oynamaya devam ediyor.

Sergen Yalçın net konuşmuştu ama Jose Mourinho'yu da geride bıraktı: Francesco Farioli'den ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 00:49
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 00:53

Sergen Yalçın'ın teknik direktör olmadığını iddia ettiği Francesco Farioli, şu an için çok özel bir performans gösteriyor. Geçen sezon Ajax ile zoru başaran ama son haftalarda şampiyonluğu kaçıran Francesco Farioli, Portekiz Süper Ligi'nin ilk 12 haftasında Jose Mourinho'yu da geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Sergen Yalçın net konuşmuştu ama Jose Mourinho'yu da geride bıraktı: Francesco Farioli'den ters köşe!

PORTO'DA FRANCESCO FARIOLI ETKİSİ

Geçen sezon ligde üçüncü olan ve yaz döneminde Francesco Farioli ile anlaşan Porto, ilk 12 hafta sonunda Portekiz Süper Ligi'nin lideri olarak konumlandı. Ayrıca da mavi beyazlılar, bu dönemde Francesco Farioli ile 12 maça çıktı ve 11 galibiyet ile 1 beraberlik aldı. İlave olarak da genç çalıştırıcı Francesco Farioli, bu haftanın bitmesiyle Jose Mourinho'lu Benfica'nın 6 puan önünde konumlandı.

Sergen Yalçın net konuşmuştu ama Jose Mourinho'yu da geride bıraktı: Francesco Farioli'den ters köşe!

FRANCESCO FARIOLI VE PORTO DÖNEMİ

Porto ile Avrupa serüveni de dahil olmak üzere toplamda 19 karşılaşmaya çıkan Francesco Farioli, an itibarıyla maç başına 2.63 puan ortalaması yakaladı ve tüm dünyada zirveyi gören birkaç teknik direktör arasında yer aldı.

Sergen Yalçın net konuşmuştu ama Jose Mourinho'yu da geride bıraktı: Francesco Farioli'den ters köşe!

Sıkça Sorulan Sorular

36 YAŞINDAKİ İTALYAN HOCANIN AJAX DÖNEMİ NASILDI?
Francesco Farioli, Hollanda deviyle 54 müsabakada bulunmuş ve maç başına 2.09 puan ortalaması yakalamıştı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
