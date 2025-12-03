Sergen Yalçın net konuşmuştu ama Jose Mourinho'yu da geride bıraktı: Francesco Farioli'den ters köşe!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sergen Yalçın'ın teknik direktör olmadığını iddia ettiği Francesco Farioli, şu an için çok özel bir performans gösteriyor. Geçen sezon Ajax ile zoru başaran ama son haftalarda şampiyonluğu kaçıran Francesco Farioli, Portekiz Süper Ligi'nin ilk 12 haftasında Jose Mourinho'yu da geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Geçen sezon ligde üçüncü olan ve yaz döneminde Francesco Farioli ile anlaşan Porto, ilk 12 hafta sonunda Portekiz Süper Ligi'nin lideri olarak konumlandı. Ayrıca da mavi beyazlılar, bu dönemde Francesco Farioli ile 12 maça çıktı ve 11 galibiyet ile 1 beraberlik aldı. İlave olarak da genç çalıştırıcı Francesco Farioli, bu haftanın bitmesiyle Jose Mourinho'lu Benfica'nın 6 puan önünde konumlandı.
Porto ile Avrupa serüveni de dahil olmak üzere toplamda 19 karşılaşmaya çıkan Francesco Farioli, an itibarıyla maç başına 2.63 puan ortalaması yakaladı ve tüm dünyada zirveyi gören birkaç teknik direktör arasında yer aldı.