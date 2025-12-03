Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Barcelona-Atletico Madrid maçının ilk yarısında şoke eden detay: Diego Simeone için bile çok fazla!

Barcelona-Atletico Madrid maçının ilk yarısı itibarıyla flaş bir istatistik ortaya çıktı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona deplasmanında tezat bir durumda kaldı ve takımı çok zorlandı.

Barcelona-Atletico Madrid maçının ilk yarısında şoke eden detay: Diego Simeone için bile çok fazla!
Burak Ayaydın
03.12.2025
03.12.2025
Barcelona-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sonuçlandı. Halihazırda daha ikinci devrenin oynanacağı zorlu mücadelede, Diego Simeone için malumun ilamı olabilecek oranlar ortaya çıktı.

Barcelona-Atletico Madrid maçının ilk yarısında şoke eden detay: Diego Simeone için bile çok fazla!

ATLETICO MADRID, BARCELONA DEPLASMANININ İLK YARISINDA KONTROLÜ KAYBETTİ

Atletico Madrid'e yıllardır defansif bir oyun oynatan ve başarılı da olan Diego Simeone, Barcelona karşısında da ilk bölümde golü buldu ve 1-0 öne geçti! Ardından ise tam anlamıyla konsantrasyonunu kaybeden Atletico Madrid, hem skoru koruyamadı hem de ilk 45 dakikayı sadece 93 pas yaparak tamamlayabildi. Ayrıca da kırmızı beyazlılar, topla oynama oranında da %28'de kaldı ve ikinci yarı için büyük soru işaretleri oluşturdu.

Barcelona-Atletico Madrid maçının ilk yarısında şoke eden detay: Diego Simeone için bile çok fazla!

ATLETICO MADRID'İN GENEL ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA

Diego Simeone'nin öğrencileri; bu sezon özelinde genel olarak daha dengeli oyunlar izletirken, Barcelona deplasmanındaki ilk yarıda ise tam tersi bir durum oluştu. Son olarak da İspanyol taraftarlar, 1-1'lik ilk yarı skorunu sosyal medyada gündeme taşıdı ve oldukça iyi bir sonuç olarak kabul etti.

Barcelona-Atletico Madrid maçının ilk yarısında şoke eden detay: Diego Simeone için bile çok fazla!

Sıkça Sorulan Sorular

BARCELONA'DA HANGİ YILDIZ İLE YOLLAR AYRILIYOR?
İspanyol devinin, gelecek yazla birlikte Robert Lewandowski'ye veda etmesi bekleniyor.
