Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

HAVELSAN ve KKB arasında stratejik iş birliği anlaşması

Türkiye’nin savunma sanayinin öncü şirketlerinden HAVELSAN ile finansal sistemin bilgi paylaşım merkezi Kredi Kayıt Bürosu (KKB) arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
HAVELSAN ve KKB arasında stratejik iş birliği anlaşması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 12:30

ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) arasındaki iş birliği kapsamında, KKB’nin TIER IV sertifikalı ve yüksek güvenlikli üzerinde hayata geçirdiği Kloudeks bulut altyapısı, HAVELSAN’ın geliştirdiği , iş zekası, veri tabanı, kurumsal kaynak yönetimi, ve DevOps çözümleri ile buluşacak.

HAVELSAN ve KKB arasında stratejik iş birliği anlaşması

HAVELSAN ve KKB arasındaki iş birliğine ilişkin düzenlenen imza töreninde konuşan KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, KKB’nin yeni bulut hizmetleri markası Kloudeks kapsamında HAVELSAN ile yaptıkları iş birliği hakkında şu bilgileri verdi: “Veri güvenliği, yüksek erişilebilirlik ve en iyi uygulama prensiplerini gözeterek geliştirdiğimiz yeni bulut hizmeti markamız Kloudeks ile işletmelere TIER IV Sertifikalı Veri Merkezimizde bulut, siber güvenlik, network, GPU, yapay zeka, yönetilen hizmetler ve SaaS (hizmet olarak yazılım) çözümlerini sunuyoruz. Amacımız, işletmelere BT (Bilgi Teknolojileri) süreçlerini, yerli, güvenli ve sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı üzerinden sunabilmek. İşletmeler BT operasyonlarını Kloudeks üzerinden yürütürken, onlara sunduğumuz hizmetler ile stratejik iş hedeflerine daha rahat odaklanabiliyor. KKB, yerli ve güvenli Kloudeks hizmetleri ile tüm verileri Türkiye sınırları içinde tutarken işletmelerin hem dijital dönüşümünü hızlandırmak hem de rekabet gücünü artırmak için iş birliklerini de hayata geçiriyor. HAVELSAN ile yaptığımız iş birliği de bu yaklaşımı net olarak gösteriyor. Bu iş birliğiyle HAVELSAN’ın başta yapay zeka alanında olmak üzere iş zekası, veri tabanı, kurumsal kaynak yönetimi, siber güvenlik ve DevOps alanlarındaki çözümlerini işletmelere uçtan uca servis olarak sunmayı planlıyoruz.”

HAVELSAN ve KKB arasında stratejik iş birliği anlaşması

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise yurt içinde üretilen verilerin güvenli bir şekilde yurt içinde kalmasına yönelik önemli yazılım çözümleri geliştirdiklerini ve bu konuda yerli iş birliklerini de her zaman desteklediklerini belirterek, “Üretken yapay zeka platformumuz MAIN başta olmak üzere, kurumların sunucularında çalışan, verilerin güvenli şekilde üretilmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemlerimizi, güvenli bir bulut altyapısında finans sektörünün hizmetine sunmak üzere yeni bir iş birliğine imza attık.

HAVELSAN ve KKB arasında stratejik iş birliği anlaşması

HAVELSAN’ın yüksek güvenlikli yazılımlarında üretilen ve yönetilen veriler, KKB’nin yerli ve güvenli bulut çözümü olan Kloudeks altyapısında, özel bir bulut ağında korunarak finans sektörünün kritik kurumlarının kullanımına sunulacak. Bu iş birliğinin, bankacılık sektörü başta olmak üzere, veri gizliliğinin kritik önemde olduğu finans sektöründe HAVELSAN ürünlerinin de daha çok tercih edilmesinin önünü açmasını bekliyoruz. Askeri güvenlik yazılımlarının Türkiye’deki öncü geliştiricisi olarak, 43 yıllık tecrübemizin, finans sektörü için de değerli bir referans olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tapu sahipleri için kritik uyarı! Bu ibare varsa yandınız
Perşembe gününe dikkat! Filiz Eryılmaz'dan kritik faiz kararı açıklaması
ETİKETLER
#yapay zeka
#siber güvenlik
#veri merkezi
#havelsan
#Kkb
#Kloudeks
#Bulut Bilişim
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.