Altın düşüşlere doymuyor! Gram altın fiyatları geriledi: İşte 6 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasalarındaki hareketlilik 6 Aralık Cumartesi gününde de devam ediyor. Yatırımcıların güvenli limanı altında haftalardır süren düşüş hız kesmiyor. 52 haftalık yükselişine ara veren altın 5 haftadır düşüşlere doymadı. Yatırımcılar ise çeyrek altın, gram altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Aralık Cumartesi 2025 altın fiyatları...
ALIŞ(TL) 38.655,00
SATIŞ(TL) 39.238,00
ALIŞ(TL) 5.242,41
SATIŞ(TL)5.496,66
ALIŞ(USD) 4.201,85
SATIŞ(USD) 4.202,48
ALIŞ(TL) 9.394,00
SATIŞ(TL) 9.494,00
ALIŞ(TL) 5.745,37
SATIŞ(TL) 5.746,23