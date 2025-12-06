Altın düşüşlere doymuyor! Gram altın fiyatları geriledi: İşte 6 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasalarındaki hareketlilik 6 Aralık Cumartesi gününde de devam ediyor. Yatırımcıların güvenli limanı altında haftalardır süren düşüş hız kesmiyor. 52 haftalık yükselişine ara veren altın 5 haftadır düşüşlere doymadı. Yatırımcılar ise çeyrek altın, gram altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Aralık Cumartesi 2025 altın fiyatları...