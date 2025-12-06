Yaşlı adam eşini vahşice öldürüp banyoya gömdü

Hatay’da 77 yaşındaki şahıs 61 yaşındaki eşini vahşi bir cinayetle öldürdüğünü itiraf etti. Erzin ilçesi Gökdere Mahallesinde akşam saatlerindeki olayda Bekir S., 61 yaşındaki eşi Meliha S. isimli eşini baltayla baş kısmına vurarak katletti.

YAKINLARI İHBAR ETTİ

Kadından haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Eve giden ve şahsa kadını soran jandarma ekiplerinin çalışması sonrası yaşlı adam eşini öldürdüğünü ve banyoya açtığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Eşini öldüren Bekir S. gözaltına alınırken, kadının cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Öte yandan şahsın öldürdüğü Meliha S. ile ikinci evliliğini gerçekleştirdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.