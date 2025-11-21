Menü Kapat
19°
Bakan Yerlikaya açıkladı! Üç faili meçhul cinayet aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli, Çorum ve İzmir’de üç farklı faili meçhul cinayetin polis ekiplerince aydınlatıldığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 16:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 Aralık 2005 tarihinde İzmir’de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.’nin faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi.

Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli’de çöp konteynerinde bulanan bebek olayı aydınlatılamamıştı. 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.’ye ait olduğu tespit edildi. E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 6 Ocak 2014 tarihinde Çorum’da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi. Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.’yi ‘kasten öldürme’ suçundan da tutuklandı" dedi.

'KABİNE DÖNEMİMİZDE FAİLİ MEÇHUL CİNAYET YOKTUR'
Kabine dönemlerinde herhangi bir faili meçhul cinayet olmadığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz ’özel polis ekipleri’ ile olayları aydınlatmaya devam ediyor, yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Politika
