TGRT Haber
Canlı Yayın
19°
İkinci şark kalkacak mı, kalktı mı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının ardından polislere ikinci şark kalkacak mı, kalktı mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İkinci şark kalkacak mı, kalktı mı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı
Haber Merkezi
19.11.2025
19.11.2025
İçişleri Bakanı bugün Ankara'da gerçekleştirilen 81 İl Emniye tPersonel Şube Müdürleri İle Değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Yerlikaya konuşmasında polislerin ikinci şark konusuna değindi. Açıklamanın ardından ikinci şark kalkacak mı, kalktı mı soruları gündeme geldi.

İkinci şark kalkacak mı, kalktı mı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

İKİNCİ ŞARK KALKACAK MI?

Bakan Yerlikaya tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde polisler için zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak.

Görev puanına dayalı olan yeni atama sisteminin uygulandığını belirten Bakan Yerlikaya "Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci şark kalkacak mı, kalktı mı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

İKİNCİ ŞARK KALKTI MI SON DAKİKA?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 19 Kasım 2025 Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre memurları 2026 yılından itibaren ikinci şark görevine gitmeyecekler. Polis memurları artık zorunlu olarak sadece 1 kez şark görevine gidecek.

