Çöplerle birlikte yana yana itfaiyeye sürdü

Hatay’ın Antakya ilçesinde çöp toplamaya çıkan kamyon birden alev aldı. Aksaray Mahallesi’nde görev yapan aracın sürücüsü çöplerin alev almasıyla yana yana itfaiyeye doğru harekete geçti. Antakya İtfaiye İstasyonu’na giden araca ekipler müdahale etti. Çöp kamyonu sürücüsünün durumu fark edip itfaiye istasyonuna aracı getirmesiyle araç söndürüldü.