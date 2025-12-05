Meteoroloji'den 11 il için şiddetli yağış uyarısı: Kar yağışı ve dondurucu soğuk geliyor!

Diğer kar beklenen illerin takvimi ise şu şekilde: Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı 7, 8, 9 ve 10 Aralık boyunca devam edecek. Kars, Ağrı ve Muş'ta ise yağışlar 7, 8 ve 10 Aralık günleri etkili olacak. Geç dönemde kar yağışına dahil olan Van'da ise yağışlar 8, 9 ve 10 Aralık tarihlerinde bekleniyor. Bölgenin batısında yer alan Erzincan'da ise kar yağışının yalnızca 7 Aralık Cuma günü etkili olması öngörülüyor. Ayrıca, Karadeniz'in iç kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor. Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kar yağışının 10 Aralık Pazartesi günü etkili olması tahmin ediliyor.



