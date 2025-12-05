Meteoroloji'den 11 il için şiddetli yağış uyarısı: Kar yağışı ve dondurucu soğuk geliyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Aralık Cuma günü başlayıp 10 Aralık Pazartesi gününe kadar sürecek dönem için hazırladığı kritik hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin doğu ve iç kesimleri yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altına girecek. Özellikle Doğu Anadolu'daki bazı illerde kar yağışının dört gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
MGM, Doğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak gelişecek şiddetli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışının en uzun süreceği iller Bitlis ve Hakkâri olarak belirlendi. Bu illerde yağışların 7, 8, 9 ve 10 Aralık tarihlerinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Diğer kar beklenen illerin takvimi ise şu şekilde: Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı 7, 8, 9 ve 10 Aralık boyunca devam edecek. Kars, Ağrı ve Muş'ta ise yağışlar 7, 8 ve 10 Aralık günleri etkili olacak. Geç dönemde kar yağışına dahil olan Van'da ise yağışlar 8, 9 ve 10 Aralık tarihlerinde bekleniyor. Bölgenin batısında yer alan Erzincan'da ise kar yağışının yalnızca 7 Aralık Cuma günü etkili olması öngörülüyor. Ayrıca, Karadeniz'in iç kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor. Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kar yağışının 10 Aralık Pazartesi günü etkili olması tahmin ediliyor.
Yoğun kar yağışının yanı sıra, bölgede sıcaklıkların gece saatlerinde yer yer sıfırın altında 5 ila 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Başta Erzurum, Kars ve Ardahan olmak üzere, Doğu Anadolu'daki illerdeki dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma ve kuvvetli don olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle karayollarında ulaşımda aksamalar yaşanması öngörülüyor. Sürücülerin kış lastiği ve zincir bulundurması, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması hayati önem taşıyor. Öte yandan, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek ve dik yamaçlarında artan kar kalınlığına bağlı olarak çığ tehlikesine karşı da alarm verildi.
Ülkenin batı bölgelerinde ise Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında genellikle sağanak yağışlar etkili olacak. Batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık uyarılarını takip etmelerini ve özellikle kar yağışı beklenen illerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalarını önemle tavsiye etti.