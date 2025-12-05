Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Meteoroloji'den 11 il için şiddetli yağış uyarısı: Kar yağışı ve dondurucu soğuk geliyor!

Aralık 05, 2025 15:16
1
Dondurucu soğuk ve kar yolda: Yağışların etkili olacağı iller tek tek açıklandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Aralık Cuma günü başlayıp 10 Aralık Pazartesi gününe kadar sürecek dönem için hazırladığı kritik hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin doğu ve iç kesimleri yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altına girecek. Özellikle Doğu Anadolu'daki bazı illerde kar yağışının dört gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
 

2
MGM

MGM, Doğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak gelişecek şiddetli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışının en uzun süreceği iller Bitlis ve Hakkâri olarak belirlendi. Bu illerde yağışların 7, 8, 9 ve 10 Aralık tarihlerinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

3

Diğer kar beklenen illerin takvimi ise şu şekilde: Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı 7, 8, 9 ve 10 Aralık boyunca devam edecek. Kars, Ağrı ve Muş'ta ise yağışlar 7, 8 ve 10 Aralık günleri etkili olacak. Geç dönemde kar yağışına dahil olan Van'da ise yağışlar 8, 9 ve 10 Aralık tarihlerinde bekleniyor. Bölgenin batısında yer alan Erzincan'da ise kar yağışının yalnızca 7 Aralık Cuma günü etkili olması öngörülüyor. Ayrıca, Karadeniz'in iç kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor. Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kar yağışının 10 Aralık Pazartesi günü etkili olması tahmin ediliyor.

 

4
DONDURUCU SOĞUK TEHLİKESİ VE DON UYARISI

DONDURUCU SOĞUK TEHLİKESİ VE DON UYARISI

Yoğun kar yağışının yanı sıra, bölgede sıcaklıkların gece saatlerinde yer yer sıfırın altında 5 ila 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Başta Erzurum, Kars ve Ardahan olmak üzere, Doğu Anadolu'daki illerdeki dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma ve kuvvetli don olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
 

5
ULAŞIMDA AKSAKLIK VE ÇIĞ RİSKİ

ULAŞIMDA AKSAKLIK VE ÇIĞ RİSKİ

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle karayollarında ulaşımda aksamalar yaşanması öngörülüyor. Sürücülerin kış lastiği ve zincir bulundurması, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması hayati önem taşıyor. Öte yandan, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek ve dik yamaçlarında artan kar kalınlığına bağlı olarak çığ tehlikesine karşı da alarm verildi.
 

6
BATI VE KIYILARDA DURUM

BATI VE KIYILARDA DURUM

Ülkenin batı bölgelerinde ise Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında genellikle sağanak yağışlar etkili olacak. Batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

7
Yetkililer,

Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık uyarılarını takip etmelerini ve özellikle kar yağışı beklenen illerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalarını önemle tavsiye etti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.