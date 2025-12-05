Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

F1 Abu Dabi GP sıralama turları hangi kanalda, saat kaçta? F1 Abu Dabi GP yarış takvimi

Formula 1 (F1) 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek. Yarış tutkunları tarafından F1 Abu Dabi GP sıralama turları hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. F1 Abu Dabi GP'nin yarış takvimi açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
F1 Abu Dabi GP sıralama turları hangi kanalda, saat kaçta? F1 Abu Dabi GP yarış takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 14:56

2025 Dünya Şampiyonası'nda son yarışa doğru heyecan hızlı artıyor. 3 pilotun da şampiyonluk ihtimali bulunan sezonda son yarış Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

McLaren pilotları , veya Red Bull pilotu Abdu Dabi'de şampiyonluğunu ilan edecek.

Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen F1 Abdu Dabi GP sıralama turları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu.

F1 Abu Dabi GP sıralama turları hangi kanalda, saat kaçta? F1 Abu Dabi GP yarış takvimi

F1 ABU DABİ GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan 5.5 km uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Abu Dabi GP sıralama turları F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

F1 Abu Dabi GP sıralama turları hangi kanalda, saat kaçta? F1 Abu Dabi GP yarış takvimi

F1 ABU DABİ GP SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı olan F1 Abu Dabi GP'nin sıralama turları açıklanan bilgilere göre 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

F1 Abu Dabi GP'nin yarış takvimi ise şöyle:

5 Aralık 2025 Cuma

  • 1. Antrenman Seansı: 12:30
  • 2. Antrenman Seansı: 16:00

6 Aralık 2025 Cumartesi

  • 3. Antrenman Seansı: 13:30
  • Sıralama Turları: 17:00

7 Aralık 2025 Pazar

  • F1 Abu Dabi GP Ana Yarış: 16:00
ETİKETLER
#max verstappen
#formula 1
#oscar piastri
#lando norris
#F1
#F1 2025
#Abu Dabi Gp
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.