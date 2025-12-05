F1 Abu Dabi GP sıralama turları hangi kanalda, saat kaçta? F1 Abu Dabi GP yarış takvimi

Kategoriler
F1 2025 Dünya Şampiyonası'nda son yarışa doğru heyecan hızlı artıyor. 3 pilotun da şampiyonluk ihtimali bulunan sezonda son yarış Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.
McLaren pilotları Lando Norris, Oscar Piastri veya Red Bull pilotu Max Verstappen Abdu Dabi'de şampiyonluğunu ilan edecek.
Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen F1 Abdu Dabi GP sıralama turları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan 5.5 km uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Abu Dabi GP sıralama turları F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.
F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı olan F1 Abu Dabi GP'nin sıralama turları açıklanan bilgilere göre 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.
F1 Abu Dabi GP'nin yarış takvimi ise şöyle:
5 Aralık 2025 Cuma
6 Aralık 2025 Cumartesi
7 Aralık 2025 Pazar