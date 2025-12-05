Faciadan dönülmüş! 20 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Afyonkarahisar'da 20 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Emirdağ ilçesi Karacalar Kavşağı'nda sabah erken saatlerde öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 20 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 5'inin ayakta tedavi edildiği kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servisine arkadan gelen tırın çarptığı, ardından savrulan servis aracının ise önündeki hafif ticari araca çarptığı görüldü. Görüntüler, facianın ucuz atlatıldığını gözler önüne serdi.