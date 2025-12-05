Motosiklete çarpan araç hızla kaçtı, 2 kişinin havada takla attığı anlar kamerada!

Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Erkeköy Mahallesi Poli ve Bozkır Sokak kesişiminde meydan gelen olayda, bir otomobil sokak kesimindeki diğer sokak üzerinde ilerleyen motosiklete oldukça hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi havada taklalar atarak yere düştü. Kazadan sonra hız kesmeden kaldırıma çıkarak araç sürücüsü ise "Vicdansızlığın bu kadarı" dedirtti. Kaza sonrası motosikletteki 2 kişinin kendilerine çarpan aracın arkasından bakakaldığı görüldü. O anlar kameralara anbean yansıdı.