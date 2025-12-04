Köylüleri isyan ettirdi! Meydanda lastik yakıp yetkililere seslendiler

Bolu Göynük ilçesine bağlı Ahmetbeyler köyünde vatandaşlar ağır tonajlı araçların geçişini engellemek için ayağa kalktı. Son günlerde sıklaşan ağır tonajlı araçların köy yolunu kullanmasına köylüler tepki gösterdi. Araçların evlere ve yollara zarar verdiğini belirten köylüler köy meydanında toplandı. Köy girişinde lastik yakarak duruma tepki gösteren köylüler yetkililere seslenerek bu duruma çözüm bulunmasını istedi. Ayrıca köy halkı, bu yol güzergahını kullanan öğrenci servislerinin olduğunu ve öğrencilerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Köyün muhtarı ise, ağır tonajlı araçların bozduğu köy yollarının yaptırılacağını aktardı.