14°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TOGG T10F ve T10X için beklenen toplam satış rakamı açıklandı: Hedef oldukça büyük

TOGG Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen basın gününde üretim hattının kapıları gazetecilere açıldı. T10F ile T10X modellerinin aynı bantta üretildiği tesiste, yıl sonu satış hedefinin toplam 90 bine ulaşması beklenirken, tüketicilere sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları da duyuruldu.

Teknoloji Kampüsü'nde basın günü gerçekleştirildi. Yetkililer, gazetecilere hattının bazı bölümlerini gezdirdi ve T10F ve T10X modellerinin imalatına dair önemli bilgiler verdi. Yapılan açıklamada, T10F'in satış rakamlarının yıl sonuna kadar 10 bini geçmesinin hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

ve 'in aynı bantta arka arka üretimine şahit olan gazeteciler, gövde ve montaj üretim hatları gezerken, yöneticilerden detaylı bilgi aldı.

TOGG T10F ve T10X için beklenen toplam satış rakamı açıklandı: Hedef oldukça büyük

"T10F, AVRUPA'NIN EN GÜVENLİ 3 ARACINDAN BİRİ"

TOGG'un ilk üretimi olan T10X'in ardından kullanıcılarla buluşturduğu ikinci aracı T10F'in bu yıl 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıktığını aktaran yetkililer, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan bu aracın, Avrupa'nın en güvenli 3 aracından biri olduğunu vurguladı.

TOGG T10F ve T10X için beklenen toplam satış rakamı açıklandı: Hedef oldukça büyük

Sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellenebilen T10F'in, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonlarının, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 kilometreye (52,4 kWh batarya) ve 623 kilometreye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunduğunu belirten yetkililer, aracın, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabildiğini bildirdi.

Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F'in, "Gemlik", "Oltu" ve "Kula" renklerinin yanı sıra "Urla" ve "Mardin" renk seçeneklerine sahip olduğunu anlatan yetkililer, 15 Eylül'den kasım sonuna kadar 6 bin 92 kullanıcıyla buluştuğunu söyledi.

TOGG T10F ve T10X için beklenen toplam satış rakamı açıklandı: Hedef oldukça büyük

T10F VE T10X'TE TOPLAM SATIŞ HEDEFİ 90 BİN

T10F'te yıl sonuna kadar 10 bin adetin üzerinde bir satış hacmine ulaşılmasının hedeflendiğini dile getiren yetkililer, T10X ile T10F'in toplam satışının yıl sonunda 90 bine ulaşmasının beklendiğini aktardı.

TOGG, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara T10F'in V1 ve V2 versiyonları için 1 milyon lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 lira geri ödemeli fırsat sunuyor. Bu fırsatın yanı sıra bireysel kullanıcılar 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,39 faizli 48 ay vadeli 68 bin 617 lira geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 lira geri ödemeli seçenekle T10F sahibi olabiliyor.

TOGG T10F ve T10X için beklenen toplam satış rakamı açıklandı: Hedef oldukça büyük

TOGG'un daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisi de kampanyaya dahil edildi. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal kullanıcılar T10X ve T10F 4More için 1 milyon lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 lira geri ödemeli alternatiften yararlanabiliyor.

Ayrıca bireysel kullanıcılar 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,30 faizli 36 ay vadeli 68 bin 604 lira geri ödemeli; kurumsal kullanıcılar da 1 milyon 900 bin TL krediye 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 lira geri ödemeli seçeneği tercih edebiliyor.

TOGG T10F ve T10X için beklenen toplam satış rakamı açıklandı: Hedef oldukça büyük

Bir otomobilden fazlası için yola çıkan TOGG, T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdi. Her iki cihaz da 29 Eylül itibarıyla Almanya'da satışa sunuldu. Avrupa hedefleri kapsamında 2021 yılı mayıs ayında Stuttgart'ta TOGG Europe GmbH'yı kuran TOGG, o günden bu yana Avrupalı kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun mobilite çözümlerine odaklandı. Almanya, yaygın bir altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı.

TOGG T10F ve T10X için beklenen toplam satış rakamı açıklandı: Hedef oldukça büyük

29 Ekim 2022'de resmi açılışı yapılan TOGG Teknoloji Kampüsü, Gövde, Boya ve Montaj tesislerinin yanı sıra Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındırıyor. Kampüs, talebe göre hızla uyum sağlayabilen esnek bir üretim altyapısına sahip. Farklı model ve donanım kombinasyonları aynı hat üzerinde kısa sürede değiştirilebiliyor. Üretim hatlarının tamamı bu esnekliği destekleyecek şekilde tasarlanmış durumda.

Üretim hatlarında 250 robot bulunan, 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip kampüs, kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre dizayn edildi ve yüksek otomasyonu bulunuyor.

TOGG T10F ve T10X için beklenen toplam satış rakamı açıklandı: Hedef oldukça büyük

Sadece gövde atölyesinde yüzde 90 otomasyon üretim sürdürülüyor.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı! Togg listeye damga vurdu
ETİKETLER
#Otomobil
#togg
#elektrikli araç
#üretim
#t10f
#t10x
#Teknoloji Kampüsü
#Otomobil
