Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı! Togg listeye damga vurdu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; ocak-kasım döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu.

Kasımda ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9,82 artarak 132 bin 984, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 10,78 artarak 104 bin 795 adet oldu. Hafif ticari araç satışları kasımda yüzde 6,38 yükselerek 28 bin 189 olarak kayıtlara geçti.

TOGG ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ZİRVEDE

Togg yeni modeli T10F ve T10X ile geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, T10F en çok satılan otomobillerde 10'uncu sırada yer aldı.

Geçen ay toplamda 4 bin 235'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselen Togg'da T10F'in satış rakamı 2 bin 366, T10X'in ise 1869 oldu. Model bazında ise 2 bin 535'lik satışla Tesla Model Y ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL CLİO OLDU

Geçen ay Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında yüzde 100 elektrikli araç segmentini Togg T10F ve Tesla temsil etti.

İŞTE EN ÇOK SATILAN İLK 10 OTOMOBİL

ODMD verilerine göre, 2025'in ekim ve ocak-kasım döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle: