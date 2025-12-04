Menü Kapat
14°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı! Togg listeye damga vurdu

Türkiye'nin en çok satılan otomobiller listesi açıklandı. Togg yeni modeli T10F ve T10X ile geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç oldu. Togg'un T10F modeli ise en çok satılan otomobillerde 10'uncu sırada yer aldı. İşte Türkiye'de en çok satılan otomobillerin listesi...

AA
04.12.2025
04.12.2025
Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; ocak-kasım döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı! Togg listeye damga vurdu

Kasımda ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9,82 artarak 132 bin 984, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 10,78 artarak 104 bin 795 adet oldu. Hafif ticari araç satışları kasımda yüzde 6,38 yükselerek 28 bin 189 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı! Togg listeye damga vurdu

TOGG ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ZİRVEDE

yeni modeli T10F ve T10X ile geçen ay pazarında en çok satılan araç olurken, T10F en çok satılan otomobillerde 10'uncu sırada yer aldı.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı! Togg listeye damga vurdu

Geçen ay toplamda 4 bin 235'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselen Togg'da T10F'in satış rakamı 2 bin 366, T10X'in ise 1869 oldu. Model bazında ise 2 bin 535'lik satışla Model Y ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı! Togg listeye damga vurdu

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL CLİO OLDU

Geçen ay Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında yüzde 100 elektrikli araç segmentini Togg T10F ve Tesla temsil etti.

Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklandı! Togg listeye damga vurdu

İŞTE EN ÇOK SATILAN İLK 10 OTOMOBİL

ODMD verilerine göre, 2025'in ekim ve ocak-kasım döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle:

  • RENAULT Clio
  • RENAULT Megane
  • BYD SEAL U
  • NISSAN Qashqai
  • VOLKSWAGEN TAIGO
  • RENAULT Duster
  • TESLA MODEL Y
  • VOLKSWAGEN T-ROC
  • TOYOTA C-HR
  • TOGG T10F
