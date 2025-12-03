Üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam! Teklif kabul edildi

Kategoriler
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 2026 bütçe görüşmeleri tamamlandı. Kamuda bazı memurlara seyyanen zam uygulanması öngörüldü.
Kamuda genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman pozisyonunda çalışan üst düzey yöneticilere zam yapılmasını öngören düzenleme komisyondan geçti. Yakın zamanda TBMM Genel Kurulu'na gelecek düzenleme kabul edilirse kamudaki on binlerce üst düzey yöneticinin maaşlarına 30 bin lira ek zam yapılacak.
Söz konusu seyyanen zamdan memur, işçi ve emekliler ise yararlanamayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Memur-Sen, tüm kamu görevlilerini kapsayacak bir düzenleme için hükümete çağrıda bulundu.
Maaşlarda 30 bin liralık seyyanen zamdan yararlanacak meslekler şöyle:
Öte yandan TGRT Haber'deki Medya Kritik programının yorumcularından Gazeteci Şamil Tayyar, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Uzman maaşlarına yapılan 30 bin TL'lik zam teklifiyle ilgili konuştuklarını belirten Şamil Tayyar, görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş aradı, bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. ‘Kariyer meslek’ olarak tarif edilen uzmanlığın düşük maaş nedeniyle kamuda can çekiştiğini, SPK’dan BDDK’ya kadar kritik kurumlarda rapor hazırlayacak nitelikli uzman bulmakta zorlanıldığını ve sistemin tıkanmak üzere olduğunu söyledi.
Bu sorunun vahametini fark ettikleri için muhalefetin de destek verdiğini aktardı. Bu düzenlemeden toplam 30 bin civarında uzman, müfettiş ve kritik görevlerdeki üst düzey yöneticilerin faydalanacağını ifade etti.
Bu yaklaşıma katıldığımı anlatıp ‘haklısınız ama kamuda genel bir reforma ihtiyaç var, palyatif tedbirlerle olmaz’ dedim. Hak verdi, ekledi: ‘İlk aşamada sistemdeki tıkanıklığı gidermek istiyoruz, ileride o da olacak.’
Makul buldum, önceki tweet'imi sildim. İnşallah, ileride kapsamlı bir kamu reformu yapılır ve bu tartışmalar son bulur."