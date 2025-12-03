Üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam! Teklif kabul edildi

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 2026 bütçe görüşmeleri tamamlandı. Kamuda bazı memurlara seyyanen zam uygulanması öngörüldü.

ÜST DÜZEY MEMURLARA 30 BİN TL ZAM

Kamuda genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman pozisyonunda çalışan üst düzey yöneticilere zam yapılmasını öngören düzenleme komisyondan geçti. Yakın zamanda TBMM Genel Kurulu'na gelecek düzenleme kabul edilirse kamudaki on binlerce üst düzey yöneticinin maaşlarına 30 bin lira ek zam yapılacak.

Söz konusu seyyanen zamdan memur, işçi ve emekliler ise yararlanamayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Memur-Sen, tüm kamu görevlilerini kapsayacak bir düzenleme için hükümete çağrıda bulundu.

ZAMDAN HANGİ MEMURLAR YARARLANACAK?

Maaşlarda 30 bin liralık seyyanen zamdan yararlanacak meslekler şöyle:

TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü.

Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin 'II- Tazminatlar' kısmının 'A- Özel Hizmet Tazminatı' bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar ve bunların yardımcıları.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM başkan Yardımcıları, MİAH sınıfında olanlar.

Merkezde görevli diğer Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler, Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar, 1 inci dereceden aylık alanlar, Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personeller.

30 BİN MEMURU İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan TGRT Haber'deki Medya Kritik programının yorumcularından Gazeteci Şamil Tayyar, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Uzman maaşlarına yapılan 30 bin TL'lik zam teklifiyle ilgili konuştuklarını belirten Şamil Tayyar, görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş aradı, bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. ‘Kariyer meslek’ olarak tarif edilen uzmanlığın düşük maaş nedeniyle kamuda can çekiştiğini, SPK’dan BDDK’ya kadar kritik kurumlarda rapor hazırlayacak nitelikli uzman bulmakta zorlanıldığını ve sistemin tıkanmak üzere olduğunu söyledi.

Bu sorunun vahametini fark ettikleri için muhalefetin de destek verdiğini aktardı. Bu düzenlemeden toplam 30 bin civarında uzman, müfettiş ve kritik görevlerdeki üst düzey yöneticilerin faydalanacağını ifade etti.

Bu yaklaşıma katıldığımı anlatıp ‘haklısınız ama kamuda genel bir reforma ihtiyaç var, palyatif tedbirlerle olmaz’ dedim. Hak verdi, ekledi: ‘İlk aşamada sistemdeki tıkanıklığı gidermek istiyoruz, ileride o da olacak.’

Makul buldum, önceki tweet'imi sildim. İnşallah, ileride kapsamlı bir kamu reformu yapılır ve bu tartışmalar son bulur."