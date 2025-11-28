Memur ve emekli için hesap tekrar yapıldı! İşte milyonları ilgilendiren zam

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin AA Finans beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zammı, 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma ilave edilecek enflasyon farkının toplamı oranında maaş zammı görecek.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,25, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,56 zammı hak etmiş durumda.

Kasım ayı enflasyonunun anketteki gibi yüzde 1,31 gelmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği zam oranı yüzde 11,69, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 18,07 olacak.

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: