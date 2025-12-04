Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Grev bitti çöpler gitmedi! Buca'da çocuk parkları çöplüklere dönüştü

İzmir genelinde yaşanan çöp krizi Buca'da had safhaya ulaştı. Kenar semtlerde çöplerden küçük tepecikler oluşurken çocuk parkları kenarların oluşan mikrop yuvalarına mahalleliler artık bir çözüm istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 11:58

Harmandalı Çöplüğü'nün dolması sebebiyle kapatılmasının ardından 'de çöp sorunu katlanarak büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri de belirlenen farklı alanlarda vahşi depolama ile çöpleri bertaraf etmeye çalışıyor. Günlük 5 bin ton civarında çöpü toplamakta güçlük çeken belediyeler, mahalle aralarında vatandaşı kötü koku ve çirkin manzaralara esir ediyor.

Grev bitti çöpler gitmedi! Buca'da çocuk parkları çöplüklere dönüştü

"ÇÖP" DENİNCE İLK AKLA GELEN YER BUCA

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöplerden rahatsız olan çevre sakinleri, son iki haftadır eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor. Hemen her hafta çıkan yangınlarla çevreyi tehdit eden çöp dağlarına karşı belediyelerin çaresizliği ise halkı çileden çıkarıyor.

Grev bitti çöpler gitmedi! Buca'da çocuk parkları çöplüklere dönüştü

GREV BİTTİ ÇÖPLER GİTMEDİ

Aylarca maaş alamayan Buca Belediyesi işçilerinin grevi yüzünden toplanmayan çöpler, grevden sonra da ilçenin kaderinin bir parçası haline geldi. Grev olmamasına rağmen özellikle kenar semtlerde hemen her sokakta çöp dağları göze çarpıyor. Dinlenmek, nefes almak için çocuklarıyla parka çıkan vatandaşlar, parkların yanı başında biriken çöplerden etrafa yayılan kötü kokuya maruz kalıyor. Yanan çöp konteynerleri, sokak hayvanlarının etrafa saçtığı çöp poşetleri, çirkin manzara vatandaşı canından bezdirecek hale geldi.

Grev bitti çöpler gitmedi! Buca'da çocuk parkları çöplüklere dönüştü

"İZMİR BU MANZARIYI HAK ETMİYOR"

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan İzmir'in çöp dağları, farklı bölgelerden çekilmiş çirkin görüntüler, binlerce olumsuz yoruma rağmen çöp sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. "İzmir bu manzaraları hak etmiyor. Çöpleri düzenli şekilde toplamak niye bu kadar zor" diyen vatandaşlar, temiz bir hava, temiz bir mahalle için kalıcı çözüm bekliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maltepe'de çöp kabusu: 'Pislik içinde oturuyoruz'
İzmir Buca'da vatandaşlardan şantiyede çöp depolanmasına tepki
ETİKETLER
#izmir
#sağlık riski
#sokak hayvanları
#çevre kirliliği
#buca
#Çöp Sorunu
#Vahşi Depolama
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.