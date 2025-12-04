Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Meta Avustralya'da düğmeye bastı: 500 bin hesap bir anda siliniyor

Avustralya'daki yeni sosyal medya yasağı öncesinde Meta, 16 yaş altı kullanıcıların Instagram, Facebook ve Threads hesaplarını kapatma sürecini başlattı.

Meta, 'da 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek yasa nedeniyle 16 yaş altındaki gençlerin hesaplarını kapatmaya başladı. Instagram, Facebook ve platformlarını kapsayan bu süreçten yaklaşık 500 bin kullanıcının etkilenmesi bekleniyor.

Yasağa uymayarak çocukların hesap açmasını engelleyemeyen şirketler, 33 milyon doları bulan ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Meta Avustralya'da düğmeye bastı: 500 bin hesap bir anda siliniyor

INSTAGRAM, FACEBOOK VE THREADS PLATFORMLARINI ETKİLİYOR

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yönelik en kapsamlı düzenlemelerden biri yürürlüğe girmeye hazırlanırken, teknoloji devleri de adımlarını hızlandırıyor.

ABD'li sosyal medya şirketi , 10 Aralık'ta sosyal medya yasağının yürürlüğe gireceği Avustralya'da 16 yaş altı gençlerin Instagram, Facebook ve Threads hesaplarını kapatmaya başladı. Tahminen 150 bin Facebook kullanıcısı ve 350 bin Instagram hesabının etkilenmesi bekleniyor.

Meta'dan yapılan açıklamada, "Yasaya uyum, devam eden ve çok katmanlı bir süreç olacak. Meta yasaya uymaya kararlı olsa da, daha etkili, standartlaştırılmış ve gizliliği koruyan bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanıyoruz" denildi.

Açıklamada, Avusturya hükümetinin, kullanıcıların uygulamaları indirirken yaşlarını doğrulamasını ve 16 yaş altı için ebeveyn onayı istemesini zorunlu kılması gerektiği aktarıldı.

Meta Avustralya'da düğmeye bastı: 500 bin hesap bir anda siliniyor

HANGİ PLATFORMLAR KAPSAM DAHİLİNDE?

Meta'nın üç platformuna ek olarak, YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick ve Twitch de yasaktan etkilenen sosyal medya platformları arasında yer alıyor.

Avustralya'nın dünyada bir ilk olan sosyal medya yasağı 10 Aralık'ta başlarken; şirketler, 16 yaş altındaki kişilerin hesap açmasını engellemede başarısız olursa 33 milyon dolar tutarında para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Çevrimiçi Güvenlik Değişikliği (Sosyal Medya Asgari Yaş) başlıklı yasa teklifi 21 Kasım 2024'te parlamentoya sunulmuştu, Teklif, parlamentoda yapılan oylama sonucunda 28 Kasım 2024'te kabul edilip yasalaşmıştı. Yasada getirilen değişiklikle, 16 yaşın altındaki çocukların "yaş kısıtlı sosyal medya platformlarında" hesap sahibi olmaması hükme bağlanmıştı. Meta, 13 ile 15 yaş arasındaki kullanıcılara, hesaplarının 4 Aralık'tan itibaren kapatılmaya başlayacağına dair bildirimde bulunmaya başladığını duyurmuştu.

